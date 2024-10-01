Bu kez işler tersine döndü! Güney Kore'den otobüs çalıp Kuzey Kore'ye dönmeye çalıştı

01 Ekim 2024 15:00 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:24

Kuzey Kore'den 10 yıl önce iltica ederek Güney Kore'ye gelen adam ülkesine bir garip yöntemle dönmeye çalıştı. Bir otobüs çalarak, Kuzey Kore sınır kapısındaki barikatlara hızla süren adam, sınır muhafızları tarafından tutuklandı.

Genç kızın gözü 'duvara fırlatılmış üzüm gibi' patladı! Başına gelenleri bir bir anlattı

Genç kızın gözü 'duvara fırlatılmış üzüm gibi' patladı! Başına gelenleri bir bir anlattı

Bir Kuzey Koreli işleri tersine çevirdi. 10 yıl önce Güney Kore​'ye iltica eden Kuzeyli, bir otobüs​ çalıp ülkesine geri dönmeye kalkıştı. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, 30 yaşındaki adamın çaldığı otobüsle köprüye doğru son hızla girip, sınır muhafızlarının 'dur' emrine uymadığını yazdı. Otobüsü hızla barikatlara çarpan adam, Kuzey Kore​'ye geçmek istediğini söyledi.

GÜNEY KORE'DEKİ PAHALILIKTAN BIKTI

Güney Kore sınır muhafızlarının yakaladığı adam, Güney'deki hayat pahalılığından bıktığını, bu yüzden Kuzey Kore'ye dönmeye çalıştığını anlattı.

Kuzey Kore'den iltica eden birçok kişi, geri dönmeyi planlamazken bu adamın hamlesi şaşırtıcı bulundu.

34 BİN KİŞİDEN 30'U GERİ DÖNDÜ

Öte yandan haziran ayında raporuna göre, yaklaşık 34 bin Kuzey Koreli, Güney Kore'ye iltica etti. Güney Kore Birlik Bakanlığı, 2022'de yaklaşık 30 sığınmacının Kuzey'e döndüğünü söyledi.