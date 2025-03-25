Bu kez yolcu uçağının geri dönme sebebi ne acil durum ne de taşkın yolcu!

ABD'nin Los Angeles şehrinden havalanarak Çin'e inmesi beklenen uçak geri dönmek zorunda kaldı. Bu kez sebeğ ne bir taşkınlık yapan yolcu ne de bir acil durumdu.

United Airlines 787 uçağı, ABD'nin Los Angeles şehrinden, Çin'e gitmek üzere havalandı. 257 yolcu ve 13 mürettebatlı uçak, Pasifik Okyanusu üzerinde kuzeybatıya, Şanghay'a doğru yol aldı. Fakat FlightAware web sitesine göre, iki saat sonra uçak geri döndü ve San Francisco'ya yöneldi, burada saat 17:00 civarında indi.

PİLOT PASAPORTUNU UNUTTU

Yolcular ne olduğunu anlamaya çalışırken açıklama United Airlines'tan geldi. United yaptığı açıklamada “Pilotun pasaportu uçakta yoktu. Müşterilerimizi o akşam varış noktalarına götürmek üzere yeni bir ekip ayarladık. Müşterilerimize yemek kuponları ve tazminat sağlandı" ifadelerini kullandı.

Yeni mürettebat akşam 9 civarında havalandı ve Şanghay'a planlanandan 6 saat geç indi.