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 | Berkay Alptekin

Bu otelin fotoğrafını görenler gitmekten vazgeçiyor: Akrofobimi tetikliyor

Çin'in Şanghay şehrinde bulunan ve tüm ihtişamı ile dışarıdan bakanların hayranlık duyduğu Jin Mao kulesi içindeki bir otel nedeniyle gündem oldu. 88 katlı ve 421 metre yüksekliğindeki kulenin 53. ve 87. katlarındaki bir otel, çılgın mimarisiyle çoğu potansiyel misafirini uzaklaştırıyor. 88 katlı gökdelenin 33 katını alan bu otelin fotoğraf ve videosunu görenler yükseklik korkusuna yenik düşüyor.

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Bu otelin fotoğrafını görenler gitmekten vazgeçiyor: Akrofobimi tetikliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 14:34

Çin'in Şanghay şehrinde yer alan 421 metre yüksekliğinde ve 88 katlı olan Jin Mao Kulesi, dışarıdan bakıldığında tüm ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Ancak kulenin 53. ve 87. katları arasında yer alan bir otel görüntüleriyle potansiyel misafirlerini oldukça ürkütüp anksiyetelerini tetikliyor.

Otelin göz kamaştırıcı tonozlu atriyumu ise 56. kattan yükselerek 115 metreye ulaşıyor. Bu katta, Patio adlı restoranda öğleden sonra çay servisi yapılıyor.
Atriyumun etrafında 548 oda ve 28 koridor bulunuyor. Sosyal medyada bu mimari yapıya hem hayranlık hem de korku dolu yorumlar geliyor.

"AKROFOBİ SEVİYESİ ÇILGINCA"

Sosyal medya platformu X üzerinden fotoğrafları ve videosu paylaşılan otele bir kullanıcı, "Grand Hyatt Shanghai'de asla kalmayacağım çünkü boşluk benim için oldukça korkutucu." yorumunda bulundu. Öte yandan başka bir kullanıcı ise, "Akrofobi seviyesi çılgınca, sadece buna bakmak bile düşecekmişim gibi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Jin Mao dünyanın kaçıncı en büyük gökdelenidir?
Jin Mao Kulesi Çin'in finans merkezi olan Şanghay'de yer almaktadır. 421 metre yüksekliğe sahip ve 88 kattan oluşmaktadır. Çin Halk Cumhuriyetinin yapıldığında en yüksek gökdeleniydi. 1994'te başlayan inşa 1998 yılında tamamlanmıştır. Şu an dünyanın en yüksek 11. gökdelenidir.
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