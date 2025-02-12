Bu otelin fotoğrafını görenler gitmekten vazgeçiyor: Akrofobimi tetikliyor

Çin'in Şanghay şehrinde yer alan 421 metre yüksekliğinde ve 88 katlı olan Jin Mao Kulesi, dışarıdan bakıldığında tüm ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Ancak kulenin 53. ve 87. katları arasında yer alan bir otel görüntüleriyle potansiyel misafirlerini oldukça ürkütüp anksiyetelerini tetikliyor.

Otelin göz kamaştırıcı tonozlu atriyumu ise 56. kattan yükselerek 115 metreye ulaşıyor. Bu katta, Patio adlı restoranda öğleden sonra çay servisi yapılıyor.

Atriyumun etrafında 548 oda ve 28 koridor bulunuyor. Sosyal medyada bu mimari yapıya hem hayranlık hem de korku dolu yorumlar geliyor.

"AKROFOBİ SEVİYESİ ÇILGINCA"

Sosyal medya platformu X üzerinden fotoğrafları ve videosu paylaşılan otele bir kullanıcı, "Grand Hyatt Shanghai'de asla kalmayacağım çünkü boşluk benim için oldukça korkutucu." yorumunda bulundu. Öte yandan başka bir kullanıcı ise, "Akrofobi seviyesi çılgınca, sadece buna bakmak bile düşecekmişim gibi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.