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 | Berkay Alptekin

Bu parkı gören şoke oluyor! Boyutuyla rekorlar kitabına girdi

Japonya'nın Shizuoka şehrinde yer alan ve sadece 2,6 metrekarelik boyutuyla görenleri şaşkına çeviren park rekorlar kitabına girdi. Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en küçük parkı ünvanının sahibi oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:36

Japonya'nın Shizuoka şehrinde bulunan minyatür bir park, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en küçük parkı olarak resmen tescillendi. Yalnızca 2,6 metrekarelik bir alana sahip olan bu park, ilk görüşte minyatür bir dünya gibi tasarlanmış izlenimi veriyor.

Park, bir kayanın üzerine yerleştirilmiş tahta bir blok ve etrafında küçük bir çalıyla şekillendirilmiş bir dinlenme alanı sunuyor. Görünüşü, Japonya'nın ünlü bonsai sanatını andırıyor.

YAPIMINA ÜNVAN ARZUSU İLE BAŞLANDI

Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre güneybatısında, Nagaizumi belediye binasına kısa bir mesafede bulunan bu park, Japonya'da daha önce bir fenomen haline gelmişti.

Park, 1988'de inşa edilmesine rağmen, resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için ölçümler yapılmıştı. Parkın inşası, yerel halkın "dünyanın en küçük parkı" unvanını kazanma arzusuyla başlamıştı.

ÖNCEKİ REKOR SAHİBİNDEN İLHAM ALINDI

Bu küçük parkın tasarımındaki ilham, daha önce dünyanın en küçük parkı olarak bilinen ABD'nin Oregon eyaletinde yer alan Portland ilçesindeki Mill Ends Park’tan alındığı biliniyor.

Nagaizumi'nin inşaat bölümünün ekip lideri Shuji Koyama, parkın inşasını açıklarken, önceki rekor sahibinden daha küçük bir park yaratma amacı güttüklerini ifade etti.

GUINNESS REKORLARI REKORU RESMİLEŞTİRDİ

Guinness Rekorları'na göre, Shizuoka yetkilileri parkın ölçümlerini yapmak üzere sertifikalı bir araştırmacıyı görevlendirerek rekoru resmileştirdi. Koyama, parkın Guinness Dünya Rekorları'na girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Topluluğumuzla birlikte parkı korumayı sürdüreceğiz ve sosyal medya dostu bir manzara yaratmayı hedefliyoruz, böylece daha fazla insan kasabamızın ilgi çekici yerlerini keşfedecek," ifadelerine yer verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Guinness Dünya Rekorları nedir?
Guinness Dünya Rekorları, 1955-2000 yıllarındaki adıyla Guinness Rekorlar Kitabı, her sene basılan ve hem insanlar tarafından kırılan hem de doğanın aşırılıklarının neden olduğu dünya rekorlarını barındıran bir referans kitabıdır. En çok satan kitap serisi dünya rekoruna sahiptir.
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