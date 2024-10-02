Bu restoranın kapısında kuyruk oluyorlar! Yedikleri tek şey ise cırcır böceği

02 Ekim 2024 16:50 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:13

İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan Yum Bug adlı bir restoran, farklı bir gastronomi deneyimi sunmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Restoranın menüsü tamamen böcek bazlı yemeklerden oluşuyor.

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İngiltere'nin başkenti Londra​'da, yer alan Yum Bug adlı bir restoranın menüsü tamamen böceklerden oluşuyor. Bu türde bir ilki başarmış olan Yum Bug, Londra'nın Finsbury Park semtinde hizmete başladı.

Restoran, sürdürülebilir ve çevre dostu bir gıda kaynağı olarak böcekleri kullanıyor ve meraklılara tanıtmayı amaçlıyor.

Leo Taylor ve Aaron Thomas tarafından 2018'de kurulan Yum Bug, bir pop-up restoran olarak başladı ve artık sürekliliği olan bir mekana dönüştü.

MENÜ CIRCIR BÖCEĞİ BAZLI YEMEKLERDEN OLUŞUYOR

Restoranın menüsü, cırcır böceği bazlı yemeklerden oluşuyor. Böceklerin, geleneksel et üretimine kıyasla daha az sera gazı yaydığı ve daha fazla protein sunduğu belirtiliyor.

Küçük tabaklar halinde sunulan yemekler arasında balla kavrulmuş cırcır böcekleri, Güney usulü barbekü taco ve böceklerle yapılan kroketler bulunuyor.

Yemeklerin lezzeti övgü toplarken, böcek tüketiminin yenilik hissi yerini keyifli bir gastronomik deneyime bırakıyor.