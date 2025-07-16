Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bu ülkenin en lüks beldesinde mayo ve çıplak ayak yasak: 500 euro cezası var

İtalya'nın en lüks tatil beldesi Portofino, yoğun turizmle mücadele etmek için bir dizi kararlar aldı. Portofino'da yasaklara uymayanlara 500 euroya kadar para cezası verilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu ülkenin en lüks beldesinde mayo ve çıplak ayak yasak: 500 euro cezası var
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 13:55

'nın gözde tatil beldesi Portofino turist akınıyla gündeme geldi. Portofino’da yoğun turizmle mücadele etmek için yeni kararlar aldı. Şehir yönetimi, özellikle yaz aylarında aşırı yoğunlaşan ziyaretçi akınını düzenlemek ve tarihi kasabanın zarif atmosferini korumak amacıyla yeni kurallar ortaya koydu.

Bu ülkenin en lüks beldesinde mayo ve çıplak ayak yasak: 500 euro cezası var

MAYO VE BİKİNİ YASAĞI

Yeni düzenlemeye göre, çıplak ayakla dolaşmak, mayo veya bikiniyle meydanlarda oturmak gibi davranışlar da yasak kapsamına alındı. Aynı şekilde kamusal alanlarda alkol tüketimi, yalnızca restoran veya belirlenmiş özel bölgelerde mümkün olacak.

Bu ülkenin en lüks beldesinde mayo ve çıplak ayak yasak: 500 euro cezası var

HOPARLÖRLE MÜZİK DİNLEMEK YASAK

Yollarda veya parklarda yatmak, dilenmek (ısrarcı olmasa bile) ya da hoparlörle müzik dinlemek gibi eylemler de ceza sebebi olacak. Onedio'da yer alan detaylarda kurallara uymayanlar, ihlalin niteliğine göre 25 ila 500 Euro arasında değişen para cezalarıyla karşılaşacak.

BAZI BÖLGELERDE FARKLI YASAKLAR VAR

Tarihi merkezi ile liman bölgesini kaplayan cezalar 30 Eylül’e kadar geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl da bazı popüler manzara noktalarında durmak yasaklanmış, bu karar kamuoyunda "örtülü selfie yasağı" olarak yorumlanmıştı.

Bu ülkenin en lüks beldesinde mayo ve çıplak ayak yasak: 500 euro cezası var

İtalya’da benzer yasaklar bazı bölgelerde uygulanmaya devam ediyor. Capri Adası’nda gürültülü ayakkabılar yasakken, Roma’da çeşmelerde yüzmek ve Floransa’da sokakta yemek yemek yasak. Venedik’te ise köprülerde ya da anıtlar etrafında piknik yapmak ciddi cezalara yol açabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turizm sektöründen sert özeleştiri! "Hem kalite yok hem ahlak..."
ETİKETLER
#İtalya
#turizm
#Seyahat
#Portofino
#Yeni Kurallar
#Yasaklar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.