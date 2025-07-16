Bu ülkenin en lüks beldesinde mayo ve çıplak ayak yasak: 500 euro cezası var

İtalya'nın en lüks tatil beldesi Portofino, yoğun turizmle mücadele etmek için bir dizi kararlar aldı. Portofino'da yasaklara uymayanlara 500 euroya kadar para cezası verilecek.

İtalya'nın gözde tatil beldesi Portofino turist akınıyla gündeme geldi. Portofino’da yoğun turizmle mücadele etmek için yeni kararlar aldı. Şehir yönetimi, özellikle yaz aylarında aşırı yoğunlaşan ziyaretçi akınını düzenlemek ve tarihi kasabanın zarif atmosferini korumak amacıyla yeni kurallar ortaya koydu.

MAYO VE BİKİNİ YASAĞI

Yeni düzenlemeye göre, çıplak ayakla dolaşmak, mayo veya bikiniyle meydanlarda oturmak gibi davranışlar da yasak kapsamına alındı. Aynı şekilde kamusal alanlarda alkol tüketimi, yalnızca restoran veya belirlenmiş özel bölgelerde mümkün olacak.

HOPARLÖRLE MÜZİK DİNLEMEK YASAK

Yollarda veya parklarda yatmak, dilenmek (ısrarcı olmasa bile) ya da hoparlörle müzik dinlemek gibi eylemler de ceza sebebi olacak. Onedio'da yer alan detaylarda kurallara uymayanlar, ihlalin niteliğine göre 25 ila 500 Euro arasında değişen para cezalarıyla karşılaşacak.

BAZI BÖLGELERDE FARKLI YASAKLAR VAR

Tarihi merkezi ile liman bölgesini kaplayan cezalar 30 Eylül’e kadar geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl da bazı popüler manzara noktalarında durmak yasaklanmış, bu karar kamuoyunda "örtülü selfie yasağı" olarak yorumlanmıştı.

İtalya’da benzer yasaklar bazı bölgelerde uygulanmaya devam ediyor. Capri Adası’nda gürültülü ayakkabılar yasakken, Roma’da çeşmelerde yüzmek ve Floransa’da sokakta yemek yemek yasak. Venedik’te ise köprülerde ya da anıtlar etrafında piknik yapmak ciddi cezalara yol açabiliyor.