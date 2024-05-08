Bu virüs gözleri ve kulakları kanatıyor! Kıta kıta yayılıyor

08 May 2024 12:23 - Güncelleme : 08 May 2024 12:33

Yurt dışından Paris'e dönen bir askerin Lassa ateşi hastalığına yakalandığı tespit edildi. Batı Afrika ülkesinde endemik hale gelen virüsün gözlerden, kulaklardan ve ağızdan kanamaya neden olduğu belirtildi.

İnsanların genellikle böcek idrarı veya dışkısıyla kaplı yiyeceklere veya eşyalara maruz kaldıklarında bulaştığı bilgisi paylaşıldı. Kemirgenlerden insanlara bulaşan ve insanların da birbirlerine aktarabildiği virüs, Ebola ile aynı aileden geliyor.

VİRÜS KITA KITA YAYILIYOR

Virüsün Gana, Gine, Liberya gibi bir dizi Batı Afrika ülkesinde endemik hale geldiği açıklanırken, son birkaç yılda, Afrika'dan Avrupa'ya ve ABD'ye dönen birçok yolcunun Lassa'ya yakalandığı görüldü, ancak bu kişiler hastalığı başkalarına yaymadan tedaviye alındı.

İngiltere'de 2022 yılında Batı Afrika'dan Bedfordshire'a dönen bir ailede yeni doğmuş bir bebeğin trajik bir şekilde virüsten ölmesinin ardından üç vaka daha bildirildi.

BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Virüs, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın veya pandemik potansiyeli olan kötü şöhretli patojenler listesinde yer alıyor.

Ağır vakalarda iç kanamanın yanı sıra nefes alma sorunları, yüz şişmesi, göğüs ağrısı ve şoka da yol açan virüsün her yıl 200 binden fazla kişiye bulaştığı ve binlerce kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.