Büfe önünde çete katliamı! 9 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

02 Aralık 2024 07:10 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 07:13

Meksika'nın kuzeyinde bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

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Maraton koşusunda ölüm! Bitiş çizgisine sadece birkaç metre kala yere yığıldı

Meksika​ basınında çıkan habere göre, Guanajuato​ eyaletine bağlı Apaseo del Grande kasabasındaki bir büfeye ve etraftaki müşterilere silahlı saldırı​ yapıldı.

İTFAİYECİLER DE KURBANLAR ARASINDA

Saldırıda, 2 itfaiyeci ve 1 sağlık görevlisinin de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarına göre, saldırganlar önce büfedekilere, ardından etraftaki müşterilere rastgele ateş açtı. 8 kişi olay yerinde ölürken hastaneye kaldırılan 5 kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı dokuza yükseldi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırının nedeni ve sorumluların kimliği şu ana kadar bilinmiyor.

Meksika dünya genelinde cinayet oranı en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.