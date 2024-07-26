Bulgaristan'da havai fişek fabrikası havaya uçtu: 2 ton patlayıcıya eşdeğer

26 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:53

Bulgaristan'ın Elin Pelin kasabasında yakınlarında bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Onlarca kilometre uzaklıktan yükselen yoğun dumanlar görüldü.

2 TON PATLAYICIYA EŞDEĞER

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, fabrikanın alevler içinde kaldığı, gökyüzünün patlayan havai fişeklerle aydınlandığı görüldü.

Dumanlar göğe yükseldikçe yere doğru daha yakın yerlerde daha fazla piroteknik patlamalar geçekleşti. Büyük patlamanın iki ton TNT'ye eşdeğer olduğu düşünülüyor. Büyük patlamanın iki tonluk patlayıcıya eşdeğer olduğu düşünülüyor.

2 İŞÇİ YARALANDI, KISMİ AFET HALİ İLAN EDİLDİ

Patlamada iki işçinin ağır yaralandığı, acil olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yerel yetkililer, Elin Pelin ve komşu Gara Elin Pelin'i boşaltmaları yönünde çağrıda bulunarak kısmi afet hali ilan etti.

Yangını kontrol altına almak için acil durum ekiplerine ülkenin ordusu da katıldı.

YANGININ SEBEBİ NETLİK KAZANMADI

Evlerini terk etmeyi reddeden bazı yerel halk, polis tarafından çevredeki bölgeden zorla uzaklaştırılmak zorunda kaldı.

Ülkenin geçici başbakanı Dimitar Glavchev, olay yerini ziyaret ederek durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Yangının sebebi olarak, birinin bir şeyi ateşlediğinden şüpheleniliyor fakat henüz netlik kazanmadı.