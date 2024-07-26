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Bulgaristan'da havai fişek fabrikası havaya uçtu: 2 ton patlayıcıya eşdeğer

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
26 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:53

Bulgaristan'ın Elin Pelin kasabası yakınlarında bulunan havai fişek fabrikası adeta havaya uçtu. Başkent Sofya'nın yaklaşık 24 kilometre doğusunda bulunan yapıdan yükselen yoğun duman sütunları görülebiliyordu.

Bulgaristan'ın Elin Pelin kasabasında yakınlarında bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Onlarca kilometre uzaklıktan yükselen yoğun dumanlar görüldü. 

Bulgaristan'da havai fişek fabrikası havaya uçtu: 2 ton patlayıcıya eşdeğer - 1. Resim

2 TON PATLAYICIYA EŞDEĞER

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, fabrikanın alevler içinde kaldığı, gökyüzünün patlayan havai fişeklerle aydınlandığı görüldü.

Bulgaristan'da havai fişek fabrikası havaya uçtu: 2 ton patlayıcıya eşdeğer - 2. Resim

Dumanlar göğe yükseldikçe yere doğru daha yakın yerlerde daha fazla piroteknik patlamalar geçekleşti. Büyük patlamanın iki ton TNT'ye eşdeğer olduğu düşünülüyor. Büyük patlamanın iki tonluk patlayıcıya eşdeğer olduğu düşünülüyor.

Bulgaristan'da havai fişek fabrikası havaya uçtu: 2 ton patlayıcıya eşdeğer - 3. Resim

2 İŞÇİ YARALANDI, KISMİ AFET HALİ İLAN EDİLDİ

Patlamada iki işçinin ağır yaralandığı, acil olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yerel yetkililer, Elin Pelin ve komşu Gara Elin Pelin'i boşaltmaları yönünde çağrıda bulunarak kısmi afet hali ilan etti.

Bulgaristan'da havai fişek fabrikası havaya uçtu: 2 ton patlayıcıya eşdeğer - 4. Resim

Yangını kontrol altına almak için acil durum ekiplerine ülkenin ordusu da katıldı.

Bulgaristan'da havai fişek fabrikası havaya uçtu: 2 ton patlayıcıya eşdeğer - 5. Resim

YANGININ SEBEBİ NETLİK KAZANMADI

Evlerini terk etmeyi reddeden bazı yerel halk, polis tarafından çevredeki bölgeden zorla uzaklaştırılmak zorunda kaldı.

Ülkenin geçici başbakanı Dimitar Glavchev, olay yerini ziyaret ederek durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Bulgaristan'da havai fişek fabrikası havaya uçtu: 2 ton patlayıcıya eşdeğer - 6. Resim

Yangının sebebi olarak, birinin bir şeyi ateşlediğinden şüpheleniliyor fakat henüz netlik kazanmadı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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