Balkanlar’da kırsal nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle harekete geçen yetkililer, Avrupa Birliği destekli ‘tersine göç’ teşvik programını uygulamaya başladı. Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın köylerine yerleşip iş kuranlara 25 bin euroya (1 milyon TL) kadar yardım sağlanacağı bildirildi.

İSTANBUL’A 3 SAAT UZAKLIKTA

Bu teşvik hamlesi, Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nın komşusu olan ve İstanbul’a otomobille yaklaşık 3 saat uzaklıkta bulunan Bulgaristan’ın Malko Tırnovo (Tırnovacık) ile Istranca (Strandzha) Dağları eteklerindeki köylerini kapsıyor.

Tersine göç hamlesinin en etkili olması düşünülen kısmı ise bölgedeki köylere yerleşerek iş kuran girişimcilere 25 bin euroya (yaklaşık 1 milyon TL) kadar geri ödemesiz hibe sağlanacağının söylenmesi oldu.



ÜRETİME DESTEK

Öte yandan programda özellikle organik tarım, arıcılık, konuk evi işletmeciliği gibi eko-turizm girişimleri ile geleneksel üretim alanlarına yönelik projelere öncelik veriliyor.



HEM YATIRIM HEM MANZARA

Nakit hibe imkanının yanı sıra, bölgedeki terk edilmiş köy evleri ve tarım arazilerinin Avrupa genelindeki fiyatlara kıyasla oldukça uygun bedellerle satışa çıkarılması da dikkat çekiyor. Bu durum, hem yatırım yapmak isteyenlerin hem de sakin ve doğayla iç içe bir yaşam arayışında olanların bölgeye ilgisini artırıyor.

Yerel yönetimler ise eski köy evlerini yenileyerek bölgeye kalıcı olarak yerleşen ailelere destek oluyor. Bu kapsamda yeni sakinlere altyapı hizmetlerinin sağlanması ve resmi işlemlerin yürütülmesi gibi konularda çeşitli kolaylıklar sunuluyor.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hibe ve teşvik programından faydalanmak isteyen kişilerin belirli koşulları karşılaması gerekiyor. Başvuru sürecinde öne çıkan temel şartlar şöyle:



1) Yasal Statü: Başvuru yapacak kişinin Avrupa Birliği vatandaşı olması ya da Bulgaristan’da yasal oturum hakkına sahip bulunarak şirket kurabilmesi gerekiyor.



2) İkamet Şartı: Destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin hibe kapsamına alınan sınır köylerinden birinde fiilen yaşaması zorunlu tutuluyor.



3) Projenin Devamlılığı: Onaylanan küçük ölçekli işletme projesinin yalnızca başlangıç aşamasında kalmaması, belirlenen süre boyunca aynı bölgede faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

