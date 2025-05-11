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 | Berrak Arican

Burada 1 saatten fazla kalmanız hiç güvenli değil! Turizm departmanı burayı adeta saklıyor

Avustralya'da bulunan Montebello yüzme, dalış ve balıkçılık için inanılmaz bir nokta. Fakat burayı ziyaret edenlerin burada 1 saatten fazla kalmaları güvenlik nedeniyle tavsiye edilmiyor. Ricky ve Margie ise her şeyi göze alıp bu yolculuğu deneyimlediler.

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Burada 1 saatten fazla kalmanız hiç güvenli değil! Turizm departmanı burayı adeta saklıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 12:50

Batı Avustralya kıyılarında bulunan Montebello adası, turizm açısından inanılmaz bir bölge olsa da oldukça izole. Aslında şnorkelli dalış, yüzme ve balıkçılık gibi imkanlar var. Fakat eyaletin turizm departmanı tarafından adeta saklanıyor. Ada, tarihi açısından güvenilir bulunmuyor.

Burada 1 saatten fazla kalmanız hiç güvenli değil! Turizm departmanı burayı adeta saklıyor

3 NÜKLEER SİLAH TESTİ BURADA YAPILDI

58 bin hektarlık bir alana yayılmış, 170'ten fazla adadan oluşan bölge, 1950'lerde İngiliz ordusu tarafından 3 nükleer silah testinin yapıldığı yer. Mosaic G2 adlı testlerden biri, Avustralya'da kaydedilen en büyük nükleer patlamaydı ve Queensland'daki Rockhampton'a kadar kirlilik bulundu. Bazı adalarda, radyasyonun hala var olması nedeniyle buralarda 1 saatten fazla kalmak önerilmiyor. Ayrıca turistlere hiçbir kalıntıyı adadan çıkarmamaları, dokunmamaları tavsiye ediliyor.

Burada 1 saatten fazla kalmanız hiç güvenli değil! Turizm departmanı burayı adeta saklıyor

''KORKUTUCU BİR ŞEYDİ''

Yahoo News'in haberine göre Ricky ve Margie, adayı ziyaret etme konusunda aslında şüpheci olduklarını söylediler. Margie, Yahoo News'e yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şunları anlattılar:

"Montebello Adaları bizim için korkutucu bir şeydi, çünkü nükleer testlerin yapıldığı yer orasıydı. Sadece bir testten bahsetmiyoruz, üç test yaptılar. Hangi adaların güvenli, hangilerinin güvenli olmadığını vb. nasıl bileceğim? Aslında bu fikir gerçekten zorlayıcıydı.''

Burada 1 saatten fazla kalmanız hiç güvenli değil! Turizm departmanı burayı adeta saklıyor

2 PATLAMANIN 'SIFIR NOKTASI'

İkili, tekneleriyle yola çıktıklarında 3 saatin ardından adalara vardılar ve Margie'nin fikri kısa sürede değişti. İkili 1956'da iki patlamanın gerçekleştiği adalar olan 'sıfır noktasını' da ziyaret ettiler. Margie adada sadece birkaç dakika kaldığını ancak Ricky'nin bombanın patlatıldığı yeri gösteren levhaya biraz daha yaklaştığını söyledi.

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ETİKETLER
#radyasyon
#turizm
#avustralya
#tarih
#Montebello Adaları
#Nükleer Test
#Dünya
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