Burası bir lunapark değil arabalar da gerçek! Düğün konvoyunda 'çarpışma' yarışı

06 Eylül 2024 14:19 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:42

Otomobil fiyatlarının uygun olduğu Özbekistan'da bir düğün konvoyu esnasında çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına uğrattı. Konvoy sırasında araçlarını umursamayan ve canlarını hiçe sayan sürücülerin, keyfi olarak birbirlerine çarptığı görülüyor.

Vergi ve maliyetten nedeniyle otomobil fiyatlarının uygun olduğu Özbekistan'da bir düğün konvoyu esnasında çekilen görüntüler şaşkına uğrattı. Özbeklerin otomobil fiyatlarının uygunluğundan dolayı otomobillerine hiç değer vermediğini gözler önüne serdi.

Konvoy esnasında birbirlerine çarpan sürücülerin bundan da büyük keyif aldığı gözlendi. Olaya, damadın Mercedes model otomobili ve diğer 9 otomobilin karıştığı ortaya çıktı.

Yaşanan olayın konvoyda bulunan 22 yaşındaki bir gencin 200 dolarlık yarış bahsinden kaynaklandığı bildirildi.

"ÖZBEKİSTAN'DAN ARABA ALINMAZ"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videonun altına "Araba ucuz sanırım", " Özbekistan'dan araba alınmaz", "Hepsinin airbag patlak", "Biri bana bunu açıklayabilir mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.