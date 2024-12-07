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Burkina Faso'da hükümet görevden alındı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Aralık 2024 01:51 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 01:53
Burkina Faso&#039;da hükümet görevden alındı

Burkina Faso'da Başbakan Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela görevden alındı, hükümet feshedildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnamede, Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin hükümeti feshettiği ve Başbakan Tambela'yı görevden aldığı kaydedildi.

Kararnamede, Tambela'nın neden görevden alındığı belirtilmezken, kabinenin, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği vurgulandı.

Tambela, Traore'nin Eylül 2022'de yönetime el koymasından kısa süre sonra Ekim 2022'de başbakan olarak atanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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