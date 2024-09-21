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Burnundan kötü kokular gelen çocuk acil ameliyata alındı! Doktorun burun boşluğunda bulduğu şey herkesi şoke etti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
21 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 11:40
Burnundan kötü kokular gelen çocuk acil ameliyata alındı! Doktorun burun boşluğunda bulduğu şey herkesi şoke etti

Çin'in Orta Çin bölgesinin doğusunda yer alan Henan eyaletinde 7 yaşındaki bir çocuk burnundan kötü kokuların gelmesi üzerine ebeveynleri aracılığıyla hastaneye götürüldü. Doktorların detaylı inceleme ve röntgenler sonrası acil ameliyata aldıkları çocuğun burun boşluğundan çıkan cisim görenleri şaşırtırken, çocuğun annesi "neredeyse bayılacağını" ifade etti.

Çin'in Orta Çin bölgesinin doğusunda yer alan Henan eyaletinde ismi belirtilmeyen 7 yaşındaki bir çocuk​ burnundan gelen kötü kokunun 2 yıldır artarak devam etmesi üzerine ebeveynleri tarafından hastaneye götürüldü.

Burnundan kötü kokular gelen çocuk acil ameliyata alındı! Doktorun burun boşluğunda bulduğu şey herkesi şoke etti - 1. Resim

YABANCI CİSİM BULUNDU

Yapılan detaylı inceleme ve röntgenler sonrası doktorlar çocuğun burun boşluğunda yabancı bir cisim olduğunu fark etti.

Burnundan kötü kokular gelen çocuk acil ameliyata alındı! Doktorun burun boşluğunda bulduğu şey herkesi şoke etti - 2. Resim

EN AZ 2 YILDIR BURNUNDA 

Yabancı cismin en az 2 yıldır çocuğun burun boşluğunda olduğu öğrenildi. Büyük miktarda yağ tabakasıyla kaplı olan cisim için doktorlar acil ameliyat ile duruma müdahale etti. Çocuğun burun boşluğundan başarılı bir ameliyat ile çıkarılan cismin paslanmış bir vida olduğu tespit edildi.

Anne çocuklarının burnundan vida çıkartıldığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşayarak, "Bu çivi en az 2 yıldır burnunda. Öğrenince neredeyse bayılacaktım. Bunun nasıl mümkün olabildiğini bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Burnundan kötü kokular gelen çocuk acil ameliyata alındı! Doktorun burun boşluğunda bulduğu şey herkesi şoke etti - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com / Çeviri
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Defne21 Eylül 2024 11:43

Çocuk böyle bir şeyden muzdaripmiş, ne kadar korkutucu ve üzücü be

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