Burnunu yıkadı ve hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı gecikmedi

ABD'nin Teksas eyaletinde 71 yaşındaki bir kadın, burnunu yıkadıktan sonra hayatını kaybetti. Uzmanlar, musluk suları konusundaki uyarılarını bir kez daha yineledi.

ABD'nin Teksas eyaletinde 71 yaşındaki kadın, kamp alanındaki bir karavanın su sisteminde burnunu yıkadı ve kısa sürede rahatsızlandı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden kadının beyin enfeksiyonuna yakalandığı ortaya çıktı. Enfeksiyona neden olan ise sudaki tehlikeydi.

Uzmanlar, özellikle musluk sularını sinüslere kaçmasına izin verilmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Aksi durumda beyin yiyen bir hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya kalınabileceği belirtildi.

New York Post'un haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ''Eğer suda amip (tek hücreli organizmalar) varsa ve bu amip bir kişinin burnuna girerse, beyne gidebilir ve yaygın olarak "beyin yiyen amip" olarak bilinen ölümcül enfeksiyona neden olabilir'' açıklamasında bulundu.

Genellikle ılık su gölleri ve nehirlerinde görülen bu durum nadir görülüyor ancak ölümcül olabiliyor; hastalığa yakalananların neredeyse %97'si ölüyor.

TEKSAS'DA BU ÖLÜ İLK DEĞİL!

2023 yılında da Florida'lı bir kadın, Teksaslı kadınla aynı şekilde beyin yiyen enfeksiyona yakalandı ve hayatını kaybetti. CDC, Fox 4'e yaptığı açıklamada, "Yetişkin hastanın, enfeksiyonun kaynağı olduğu düşünülen kaynatılmamış musluk suyuyla günlük olarak burun yıkama yaptığı bildirildi." açıklamasını yaptı.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık, tek hücreli organizmaya maruz kaldıktan yaklaşık 15 gün sonra ortaya çıkıyor. Belirtileri, hafif ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusmadan, ense sertliği, kafa karışıklığı, dikkat eksikliği, denge kaybı ve nöbetler gibi daha şiddetli olanlara kadar değişebiliyor. Eğer fark edilmezse çoğu kişi için sonu ölüm oluyor.

SUYU KAYNATIN YA DA DAMITIN

Uzmanlar, bu ciddi rahatsızlığa maruz kalmamak için sinüsleri suyla durulamadan önce suyu kaynatmayı veya damıtılmış su kullanmayı, küvette veya tatlı suda suyun altına girmekten kaçınmayı öneriyor.

Ayrıca, çocukların fıskiyelerle oynamasını denetlemeniz ve birkaç gündür eve gitmediyseniz, durgun suyu boşaltmak için lavabolarda veya duşlarda suyu birkaç dakika akıtmanız önerilir.