Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Burun kanaması şikayetiyle gitti, altından ölümcül hastalık çıktı

İngiltere'de 58 yaşındaki Wendy White, burun kanaması şikayetiyle doktora başvurduğunda hayatının şokunu yaşadı. Basit bir neden olarak gördüğü şikayetinin altından ölümcül hastalık çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Burun kanaması şikayetiyle gitti, altından ölümcül hastalık çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 16:58

İngiltere'de yaşayan Wendy White, burun kanaması şikayetiyle doktora başvurdu. İlk olarak White'a sinüzit olduğu söylendi fakat kanama devam ettiğinde altında yatan ölümcül bir hastalık olduğu ortaya çıktı.

Burun kanaması şikayetiyle gitti, altından ölümcül hastalık çıktı

SEBEBİ KANSER ÇIKTI

58 yaşındaki kadının burnunda bir kitle vardı. Doktorlar birtakım testlerin ardından kötü haberi verdiler. Wendy White kanserdi ve vücuduna yayılmış bir haldeydi. Cilt kanseri olduğunu öğrenen White, büyük bir şok yaşadı. Doktorlar, kanserin göğsüne, akciğerlerine ve karaciğerine yayıldığını söylediler. Acil olarak tedaviye başlandı ve White, yoğun immünoterapi seansları geçirdi ve vücudundaki tümörlerin önemli ölçüde küçüldü.

Burun kanaması şikayetiyle gitti, altından ölümcül hastalık çıktı

UZMANLAR UYARIYOR!

Dailymail'in haberine göre uzmanlar, Mukozal melanom yani cilt kanserinin erken belirtileri arasında burun tıkanıklığı, kanama, yutma güçlüğü ve ses kısıklığı olduğu konusunda uyardılar.

Wendy White, şimdilerde hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için çabalıyor ve insanları uyarıyor:

''Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız, hayır cevabını kabul etmeyin!''

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki yüz yıldır kayıp freksleri elektrikçi buldu! İlginç keşif herkesi şoke etti
Dünya beşik gibi sallanırken süper yanardağ alarm verdi! Bir dizi deprem uykuları kaçırdı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.