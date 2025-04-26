Burun kanaması şikayetiyle gitti, altından ölümcül hastalık çıktı

İngiltere'de 58 yaşındaki Wendy White, burun kanaması şikayetiyle doktora başvurduğunda hayatının şokunu yaşadı. Basit bir neden olarak gördüğü şikayetinin altından ölümcül hastalık çıktı.

İngiltere'de yaşayan Wendy White, burun kanaması şikayetiyle doktora başvurdu. İlk olarak White'a sinüzit olduğu söylendi fakat kanama devam ettiğinde altında yatan ölümcül bir hastalık olduğu ortaya çıktı.

SEBEBİ KANSER ÇIKTI

58 yaşındaki kadının burnunda bir kitle vardı. Doktorlar birtakım testlerin ardından kötü haberi verdiler. Wendy White kanserdi ve vücuduna yayılmış bir haldeydi. Cilt kanseri olduğunu öğrenen White, büyük bir şok yaşadı. Doktorlar, kanserin göğsüne, akciğerlerine ve karaciğerine yayıldığını söylediler. Acil olarak tedaviye başlandı ve White, yoğun immünoterapi seansları geçirdi ve vücudundaki tümörlerin önemli ölçüde küçüldü.

UZMANLAR UYARIYOR!

Dailymail'in haberine göre uzmanlar, Mukozal melanom yani cilt kanserinin erken belirtileri arasında burun tıkanıklığı, kanama, yutma güçlüğü ve ses kısıklığı olduğu konusunda uyardılar.

Wendy White, şimdilerde hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için çabalıyor ve insanları uyarıyor:

''Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız, hayır cevabını kabul etmeyin!''