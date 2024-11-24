'Burun ustası' olarak tanınıyordu! Ünlü estetik cerrahı için şoke eden suçlamalar: Beni katletti

24 Kasım 2024 09:45 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:08

Son zamanlarda artan estetik furyası zaman zaman kötü sonuçlar doğururken ünlü plastik cerrah Olivier Gerbault hakkındaki suçlamalar endişeleri daha da artırdı. Fransa'da 'burun ustası' olarak tanınan Gerbault'un bazı hastaları korkunç suçlamalar yönlendirerek, cerrahın kendilerini adeta 'katlettiklerini' öne sürdüler.

Estetik ameliyatlara artan ilgi yasa dışı oluşumları da tetikledi. Bilinçli insanlar güvendikleri, referans sahibi plastik cerrahları tercih etmeye çalışırken ünlü plastik Olivier Gerbault hakkında ortaya atılan iddialar endişeleri daha artırdı. Fransa​'da 'burun ustası' olarak tanınan ve ünlenen Cerrah Gerbault için bazı hastaları korkunç suçlamalarda bulundu.

58 yaşındaki plastik cerrahın bir 'burun parçalayıcı' olduğunu söyleyen, Elisa takma adını kullanan bir hastası, 2020'de kendisini ameliyat ettiğini ve burnunu parçaladığını öne sürdü.

''BURNUM PATATES GÖRÜNTÜSÜ ALDI''

Şikayette bulunan kadın, konuya ilişkin şunları anlattı:

"Uyandığımda şok içindeydim. Burnum kalın ve kancalıydı. Sol burun deliğim çöküyordu ve nefes alamıyordum. Aynanın karşısında ağlamaya başladım ama doktor ameliyatı başarılı olarak nitelendirdi. Burnum günler içinde bir patates görüntüsünü almaya başladı. Su içtiğimde burnum bardağa değiyordu. Burnumu sümküremiyordum, bu yüzden pamuklu çubuk kullanmak zorunda kalıyordum."

''BENİ KATLETTİ!''

Aynı mahkeme kayıtlarında Chloe adını kullanan bir başka kadın ise ''Beni katletti'' diyerek şunları anlattı:

"Burnumun yerinde bir yumru vardı, büyük bir patates. Bana yeni burnumun enfekte olduğunu ve burun deliklerimin çöktüğünü ekledi. Sonunda işimi kaybettim ve bana depresyon teşhisi konuldu. O andan itibaren hayata dair tüm şevkimi kaybettim. Belki yaptığı işi düzeltebilir umuduyla tekrar ona gitme hatasını yaptım. Bu sefer durum daha da kötüleşti. Burnumda garip bir beyaz düğme vardı. Dışarı çıkan bir kıkırdak parçası olduğunu anladık. Beni katletti."

'İSTENMEYEN AMELİYATLAR YAPTI' İDDİASI

Ünlü plastik cerrah hakkındaki suçlamalar bununla da sınırlı kalmadı. Gerbault'un hastalara istemedikleri işlemleri yaptığı da öne sürüldü. Eski hastalarından Alix, burun estetiği ameliyatından uyandığında doktorun kendisine, ameliyata girmeden önce itiraz ettiği bir çene protezi taktığını gördüğünü söyledi.

Mahkemede konuşan kadın, "Sanki parçalanmış gibi hissediyorum. Uyandığımda litrelerce kan kusuyordum. O zamandan beri korkunç bir yanma hissi yaşıyorum, hava burun deliklerimden çok güçlü bir şekilde içeri giriyor ve sinirlerime dokunuyor. Gerbault hayatımı mahvetti" dedi.

ÜNLÜ PLASTİK CERRAH YASAĞA RAĞMEN ÇALIŞIYOR

Le Parisien'in haberine göre Gerbault, kendisini suçlayanların kendisini karalamak için kimliği belirsiz bir rakip ile işbirliği yaptığını iddia ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Şikayetler üzerine Olivier Gerbault, 2 yıllık yasak aldı. Yasağa rağmen Gerbault'un Paris kliniğinin batısındaki Hauts-de-Seine bölgesinde mesleğini sürdürdüğü belirlendi. Fransız Tabipler Birliği, "yasa dışı tıbbi uygulama" iddiasıyla yasal işlem başlatıldığını duyurdu.