Burundi'de hapishanedeki yoğunluk mahkumlara af getirdi! Binlerce kişi özgürlüğüne kavuşacak

21 Kasım 2024 13:33 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:45

Doğu Afrika ülkesi Burundi’de hapishanelerdeki yoğunluk nedeniyle af kararı verildi. Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye bu kararla ilgili yaptığı açıklamada, "ülkenin kalkınması için verilen bir fırsat" olarak adlandırırken, 5 bin 442 hükümlü özgürlüğüne kavuşacak.

İtalya'daki çocuk cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda yaralı var

İtalya'daki çocuk cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Haiti'de cezaevinde önce isyan sonra firar: Çok sayıda ölü var

Haiti'de cezaevinde önce isyan sonra firar: Çok sayıda ölü var

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, yaptığı açıklamada, hapishanelerde oluşan yoğunluğu hafifletmeye yönelik aldığı kararla hafif suçlardan hüküm giymiş 5 bin 442 mahkum​ hakkında af kararı verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ndayishimiye, "Bu af kanunen zorunlu değil çünkü biz masum insanları affetmiyoruz. Bu karar, kardeşlerimize değişmeleri ve Burundi'nin kalkınmasına katkıda bulunmaları için verilen bir fırsattır." ifadelerine yer verdi.

BİNLERCE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK

Ülkede şu ana kadar af kapsamında 477 hükümlü tahliye edildi.

Yaklaşık 14 milyon nüfuslu Burundi’deki 13 hapishanede tutulan 13 bin 211 mahkumdan yüzde 41’i (5 bin 442 mahkum) aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuşacak.