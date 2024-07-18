Büyük mavi gözleri kan ağlıyor! Nadir hastalık kör olmasına neden olabilir

18 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:00

Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

İngiltere'de nadir görülen bir rahatsızlık nedeniyle kör olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir bebeğin gözlerinin büyümesi durdurulamıyor.

21 aylık bebek Aretria Bice, optik sinir üzerinde aşırı ve giderek artan bir baskıya neden olan genetik bir anormallik olan bilateral konjenital glokom hastası.

Bebeğina annesi Louise Bice, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Aretria'nın gözlerinden birinin 6 aylıkken bulanıklaştığını fark ettim. Bebek mavisi gözlerinden biri süt rengine döndü ve herhangi bir ışıkta acı içinde çığlık atıyordu. Teşhis konulduktan sonra bir dizi ameliyat geçirdi, son ikisinde gözlerindeki fazla sıvıyı boşaltmak için bir tüp takıldı ama hepsi başarısız oldu, hatta bir tanesinde kan ağladı."

"Gözlerinden kıpkırmızı kan akıyordu. Sanki o korku filmlerinden birinden çıkmış gibi hissettim. Şimdi altıncı operasyonu geçirecek. Gözleri büyümeye devam ediyor ve tedavi sonrası bile küçülme şansı yok. Aşırı derecede miyop ve bu da ilerliyor. Kör olma riskiyle karşı karşıya"

"Doktorlar, henüz anne karnındayken gözündeki sıvı drenaj sisteminin düzgün bir şekilde oluşmaması nedeniyle doğumdan itibaren yüksek göz tansiyonuna maruz kaldığını söyledi"

AMELİYATI BAŞARISIZ GEÇTİ

Çok az sayıda vaka gördüklerini belirten uzmanlar, basıncı düşürmek için goniotomi adı verilen bir ameliyata ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Küçük bebek, ilk kez Haziran 2023'te Batı Midlands'daki Birmingham Çocuk Hastanesi'nde 4 saat süren bir operasyonla bıçak altına yattı ancak operasyonun başarısız olduğu belirtildi.

Doktorlar, Aretria'nın göz tansiyonunun artmaya devam ettiğini ve gözlerinin giderek büyüdüğünü, bu nedenle daha fazla ameliyat olmak zorunda kalacağını ifade ediyor.

Louise, kızının gözlerindeki sıvı birikmesi sorununa kısa sürede bir çözüm bulunmazsa kör olacağından korktuklarını ifade etti.