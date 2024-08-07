Buz kütlesi dağcıları sürükledi! Mont Blanc Dağı'ndan acı haber geldi

07 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:01

Avrupa Alpleri'nin ve Avrupa kıtasının en yüksek dağı Mont Blanc'te buz kütlesi faciası yaşandı. Mont Blanc Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, düşen buz kütlesiyle aşağı doğru sürüklendi.

Haute Savoie Valiliği, dağcıların tırmanışı sırasında buz kütlesinin düşmesi nedeniyle 15 kişilik dağcı grubunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Valilik, 10 kişinin kurtulduğu kazada, buz kütlesinin düşüşünü tetikleyen etkenlerin doğal olduğunu bildirdi.

2 ALMAN DAĞCI DA ARANIYOR

Ulusal basında yer alan haberlere göre, geceyi Mont Blanc Dağı'nın eteklerindeki bir sığınakta geçirdiği bilinen 2 Alman için bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.