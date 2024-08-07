Buz kütlesi dağcıları sürükledi! Mont Blanc Dağı'ndan acı haber geldi
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:01
Fransa'nın İtalya sınırında bulunan Mont Blanc Dağı'nda buz kütlesi en az 15 dağcıyı sürükledi. Olayda 1 dağcının hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Avrupa Alpleri'nin ve Avrupa kıtasının en yüksek dağı Mont Blanc'te buz kütlesi faciası yaşandı. Mont Blanc Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, düşen buz kütlesiyle aşağı doğru sürüklendi.
Haute Savoie Valiliği, dağcıların tırmanışı sırasında buz kütlesinin düşmesi nedeniyle 15 kişilik dağcı grubunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Valilik, 10 kişinin kurtulduğu kazada, buz kütlesinin düşüşünü tetikleyen etkenlerin doğal olduğunu bildirdi.
2 ALMAN DAĞCI DA ARANIYOR
Ulusal basında yer alan haberlere göre, geceyi Mont Blanc Dağı'nın eteklerindeki bir sığınakta geçirdiği bilinen 2 Alman için bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı