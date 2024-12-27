Çad anlaşmayı 'çat' diye bozdu: Fransa kan kaybediyor
Orta Afrika ülkesi Çad ile Fransa arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması sona erdi. Paris hükümeti, Çad'daki Faya Askeri Üssü'nün tahliyesini tamamladı.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Orta Afrika ülkesi Çad'ı terk etmesiyle ilgili sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Fransa'nın Çad'da konuşlu askerlerinin tahliyesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü, Çad ordusuna geri verildiği belirtildi.
Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.
ÇAD FRANSA'YA SÜRE VERMİŞTİ
Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı bildirilmişti. Çad makamları, ülkede bulunan 1000 Fransız askerinin çekilme sürecinin 31 Ocak'a kadar tamamlanmasını istemişti.