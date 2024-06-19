Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın

19 Haziran 2024 04:03 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 04:24

Birleşmiş Milletler’de 2 ülke arasında tartışma: Hiçbir destek istemiyoruz!

Birleşmiş Milletler’de 2 ülke arasında tartışma: Hiçbir destek istemiyoruz!

ABD vatandaşı olmak için yeni düzenlemeyi Biden duyurdu

ABD vatandaşı olmak için yeni düzenlemeyi Biden duyurdu

Görgü tanıkları, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goundji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını aktardı.

Vatandaşlara sakin olmalarını telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.