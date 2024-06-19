Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Haziran 2024 04:03 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 04:24
Çad'ın başkenti Encemine'nin Goundji bölgesinde bulunan Encemine Havalimanı yakınında bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktı.
Görgü tanıkları, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.
Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goundji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını aktardı.
Vatandaşlara sakin olmalarını telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı