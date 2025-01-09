Çad'da kanlı darbe teşebbüsü! Saray'a saldırdılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

09 Ocak 2025 09:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:34

Çad'ın başkenti Encemine'deki Başkanlık Sarayı'na silahlı saldırı düzenlendi. Çad hükümetinin 'darbe teşebbüsü' olarak nitelendirdiği saldırıda 18 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Çad​'ın başkenti Encemine'de dün akşam saatlerinde başkanlık muhafızları ile sarayı hedef alan silahlı kişiler arasında çatışma​ çıktı. Çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Yaklaşık bir saat süren ve yerel saatle 21.30 itibarıyla güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınan silahlı saldırıda 1 hükümet görevlisi de öldü.

Çad hükümeti, durumun tamamen kontrol altında olduğunu ve ciddi bir tehlikenin söz konusu olmadığını duyurdu. Ancak saldırganların kimliğine ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı.

'DARBE TEŞEBBÜSÜ'

Bazı kaynaklar saldırıyı Boko Haram terör örgütünün gerçekleştirmiş olabileceğini öne sürerken, yetkililer bu iddialara ilişkin net değerlendirme yapmadı.

Çad hükümeti, saldırıyı "darbe teşebbüsü" olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno’nun saldırı sırasında sarayda olup olmadığı açıklanmadı.

Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda, ölen saldırganların sivil kıyafetli olduğu görüldü.

ÇAD'DA GEÇİŞ SÜRECİ

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Muhammed İdris Debi İtno, 6 Mayıs'ta yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

FRANSA, ÇAD'DAN ÇEKİLDİ

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024’te Fransa ile güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu.

Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık’ta Çad’dan çekilmeye başlamıştı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Fransa’nın 31 Ocak 2025’e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyurmuştu.