Çad'da İtno'nun zaferi sonrası gerilim! Masra itiraz etti

10 May 2024 06:38 - Güncelleme : 10 May 2024 06:48

Siyasi istikrar açısından zor günler yaşayan Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi 4 gün sonra belli oldu. Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçlara Debi'in en güçlü rakibi ana rakibi Başbakan Succès Masra itiraz etti.

Çad seçimlerini yöneten ulusal kurum, Pazartesi günkü seçimlerin sonuçlarını planlanandan haftalar önce açıkladı. Rakamlar, Deby Itno'nun %61'in biraz üzerinde oy alarak kazandığını, ikinci Masra'nın ise %18,5'in üzerinde oyla çok geride kaldığını gösterdi. Açıklamanın ardından başkentte silah sesleri yükseldi.

BÜYÜK FARKLA KAZANDI

Ulusal Seçim Kurulun (ANGE), yüzde 65 katılımın olduğu seçimi Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun oyların yüzde 61,3'ünü alarak kazandığını duyurdu. Diğer adaylardan Succes Masra oyların yüzde 18,53’nü alırken, Pahimi Padacke Albert'in ise oylranı ise yüzde 16,91'de kaldı.

Masra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçiminin galibinin kendisi olduğunu açıklamıştı.

Perşembe günkü duyurudan saatler önce Masra, Facebook'ta yetkilileri sonucu manipüle etmeyi planlamakla suçlayan bir konuşma yayınladı.

11 dakikalık konuşma sırasında Masra, arka planda ulusal bayrağın bulunduğu mavi takım elbiseyle kürsüye çıktı ve görevdeki cumhurbaşkanının oylamanın sonucunu tersine çevirmeyi planladığını söyleyerek zaferini ilan etti. Kendisi, Çad'ın ordusuna, polisine ve diğer güvenlik güçlerine Deby Itno'nun emirlerine uymayı bırakmaları çağrısında bulundu.

Konuşmasında, "Bu emirler sizi Çad tarihinin yanlış tarafına sürükleyecek, bu emirler sizi kardeşlerinizle savaşmaya, bu emirler sizi telafisi mümkün olmayan, affedilmez şeyleri yapmaya sevk edecektir" dedi. “Bu haksız emirlere uymayı reddedin!”

BABASI CEPHEDE ÖLMÜŞTÜ

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.