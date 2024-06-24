Çağla Şıkel, Mustafa Sandal gibi ünlülerin de katıldığı buzlu su akımı öldürüyor!

24 Haziran 2024 10:20 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:47

Çağla Şıkel'in buz dolu fıçıya girdiği anların ardından Mustafa Sandal ve eşi, Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin de akıma katıldığı buzlu su, ölümleri de beraberinde getirdi. 'Buz adam' lakabıyla tanınan, yaşam koçu Wim Hof'a da ciddi suçlamalar yönetildi.

65 yaşındaki Hollandalı yaşam koçu Hof, sağlıklı bir yaşam için buz gibi soğuk suda terapi yapılmasını, bağışıklığı güçlendirdiği, kanser, diyabet gibi hastalıklara iyi geldiği, kireçlenmeyi ortadan kaldırdığı iddialarıyla öneriyordu.

BUZLU SU ÖNERİSİ ÖLÜMLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Hof bu önerisi nedeniyle birçok suçlama ile karşı karşıya. Sunday Times'ta yer alan haberde bu "sağlık önerisini" veren Hof'un olası yan etkileri ise kamuoyu ile paylaşmadığını ve bu yöntemi deneyen çok sayıda insanın öldüğü de aktarıldı.

BUZLU NEHRE GİRDİ, KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İngiltere'de hayatını idame ettiren 3 çocuk annesi Kellie Poole'nin buzlu su yöntemini bir nehirde denediği ve ardından kısa bir süre sonra öldüğü belirtildi. Genç kadının ölüm sebebi, soğuk suyun neden olduğu kalp krizi olarak gösterildi.

HOF'UN TEKNİĞİ EN AZ 11 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Sunday Times, kamuya açık bilgilerden ve adli tabip raporlarından derlediği haberinde Hof'un tekniğini deneyen en az 11 kişinin öldüğünü de duyurdu.

ABD'DE BENZER BİR ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

ABD'de benzer yöntemi deneyerek hayatını kaybeden bir genç kadının da 2020'den beri Hof'un tekniğini çalıştığı ve ölmeden önce de Hof'un uygulamasını indirdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kadının babası Hof'a yaklaşık 70 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

TÜRKİYE'DE DE ÜNLÜLER BUZLU SU AKIMINA KAPILDI

Geçtiğimiz sene Çağla Şıkel'in buz dolu bir fıçıya girmesiyle başlattığı akım bu sene de ünlüler arasında yayıldı.

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal ile Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar buz dolu küvete girdikleri video ve kareleri “Soğuk su terapisi” notuyla paylaştılar.