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California'nın en büyük orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 16:40 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:46
California&#039;nın en büyük orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

ABD'nin California eyaletinin en büyük orman yangını, 145 bin 172 dönümlük alana yayıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yüksek sıcaklık, dik ve engebeli arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de çarşamba günü çıkan “Park” yangını hızla büyüdü.

145 BİN 172 DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ 

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) tarafından yapılan açıklamaya göre ilk 12 saatte 4 bin dönüme yayılan yangın, şu ana kadar 145 bin 172 dönümlük alanı küle çevirdi. Butte ve Tehama County'de en az 4 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

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İtfaiye ekiplerinin yüksek sıcaklık, dik ve engebeli arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü belirtildi.

California'nın en büyük orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor - 2. Resim

EYALETİN EN BÜYÜK ORMAN YANGINI

Park yangını, 5 Temmuz'da güneydeki Santa Barbara yakınlarında çıkan Lake yangınını geride bırakarak şu anda eyaletin en büyük orman yangınına dönüştü.

California'nın en büyük orman yangını! Alevlerle mücadele sürüyor - 3. Resim

Öte yandan Butte County Savcılığından dün yapılan açıklamada, Park yangınını çıkarmakla suçlanan 42 yaşındaki bir adamın tutuklandığı duyurulmuştu.

ABD'deki en büyük orman yangını ise kadar 280 bin dönümden fazla alanda Oregon eyaletinde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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