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 | Berkay Alptekin

Çalıntı kartla bilet alıp piyangoyu vurdular! Kartın sahibi çalanlara bir teklifte bulundu

Fransa'da çalıntı bir kredi kartıyla kazı-kazan alan iki evsiz büyük ödülün sahibi oldu. Olayın peşini bırakmayan kart sahibi bulduğu evsizlere hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulundu.

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Çalıntı kartla bilet alıp piyangoyu vurdular! Kartın sahibi çalanlara bir teklifte bulundu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 13:54

Fransa'da iki evsiz çalıntı kredi kartıyla kazı-kazan kartı satın alarak servet sahibi oldu. Fransız basınında yer alan bir habere göre; evsiz iki adam 3 Şubat'ta Fransa'nın merkezinde park halinde bulunan bir arabaya girerek içinde kredi kartları ve kimlik bulunan bir sırt çantasını çaldı.

Arabanın 42 yaşındaki sahibi Jean-David, hırsızlık olayını polise bildirdi ve kredi kartlarını bloke ettirmek için bankasıyla iletişime geçti. Ancak hırsızların aynı gün kartlardan birini kullanarak arabanın park edildiği yere 500 metre mesafede bulunan bir gazete bayisinden 52 Euro'luk harcama yaptığı öğrenildi.

Alışveriş yapılan gazete bayisine giden Jean-David, bayide çalışan kişinin "30-40 yaşlarındaki iki evsiz adamın dükkana gidip sigara ve kazı kazan kartı aldıklarını hatırladığını söylediğini" dile getirdi.

Evsiz iki adam daha sonra satın aldıkları kazı-kazan kartından 500 bin Euro kazandıklarını öğrendi ve dükkana geri döndü. Onlara milli piyangosunu yöneten ve kazı kazan kartını üreten Française des Jeux şirketiyle iletişime geçmeleri söylendi. Jean-David, “Dükkan sahibinin karısı onları bulacağımdan hiç şüphesi olmadığını söyledi çünkü kartı kontrol etmişti ve 500 bin Euro kazanmışlardı." ifadelerine yer verdi.

FRANSA'DA TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Ancak durum Fransa'da yasal bir tartışma başlattı. Kazı-kazan kartını bizzat satın alan kişinin mi yoksa ödemenin yapıldığı kartın sahibi olan kişinin mi ikramiyeye hak kazandığı belirsizliğini koruyor. Polis, konuyla ilgili soruşturma tamamlanana kadar bileti dondurduğunu açıkladı. Jean-David de iki evsizle bir anlaşma yapmaya sıcak bakıyor; “Neden dostça bir anlaşma yapmayalım? Neden paylaşmayalım?” dedi.

AVUKAT ARAYA GİRDİ

Jean-David'in avukatı Pierre Debuisson, verdiği bir demeçte, “Çalıntı bir kartla satın alındığı için iptal etmeleri söz konusu değil. Kartı çalanların endişelenmesine gerek yok: teklifimiz basit, müvekkilimin parası olmasaydı onlar kazanamazdı, onlar olmasaydı benim müvekkilim kazanamazdı. Bunu paylaşmak en mantıklısı.” ifadelerine yer verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kazı-Kazan nedir?
Önceden belirlenen ve bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline anında ikramiye kazandıran şans oyunudur.
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