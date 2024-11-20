Cambridge sözlüğü 2024 yılının kelimesini seçti! 130 binden fazla kez arandı

20 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:27

Cambridge Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini seçti. Yıl boyunca 130 binden fazla kez aranan kelimenin, tüm sosyal medya platformlarında kullanımının önemli ölçüde arttığını belirtti. Ünlü isimlerin etkisiyle yaygın olarak kullanılan "manifest" bu yılın kelimesi seçildi.

Cambridge Sözlüğü Yayın Müdürü Wendalyn Nichols, "manifest" kelimesinin, 2024 yılında sözlükte 130 binden fazla kez arandığını ve tüm sosyal medya​ platformlarında kullanımının önemli ölçüde arttığını belirtti.

Bu yılın kelimesi seçilen "manifest"in halihazırda farklı anlamlar kazandığına işaret eden Nichols, "Bu, bir kelimenin anlamlarının zamanla nasıl değişebileceğini gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

İNGİLİZCEDE 1300'LERDEN BERİ SIFAT OLARAK KULLANILIYOR

Fransızca ve Latince kökenli olan "manifest" kelimesi, İngilizcede en az 1300'lerden bu yana "açık" veya "belirgin" anlamında sıfat olarak kullanılıyor. İngiliz şair ve yazar William Shakespeare de kelimeyi hem isim hem de fiil olarak "açık" ve "açık hale getirmek" anlamlarında kullanmıştı.

"Manifest" kelimesi halihazırda ise daha çok "bir şeyi hayal etmek veya istemek yoluyla gerçekleşmesini sağlamak" anlamına geliyor. Kelimenin bu yeni anlamı, güçlü şekilde inanılan hayallerin görselleştirme ve olumlu düşünce yoluyla gerçeğe dönüşebileceği fikrini yansıtıyor.

"BİLİMSEL BİR TEMELİ YOK"

Cambridge Üniversitesinde Sosyal Psikoloji Profesörü Dr. Sander van der Linden, kelimenin kullanımının artan popülaritesine rağmen, bir şeyi "manifest" ederek gerçekleştirme fikrinin bilimsel temeli olmadığını dile getirdi.

Van der Linden, bunun psikologların "büyülü düşünme" ya da "belirli zihinsel ritüellerin etrafımızdaki dünyayı değiştirebileceğine dair genel yanılsama" olarak adlandırdığını bildirdi.

Profesör Van der Linden, olumlu düşünme ve hedef belirlemenin değeri üzerine yapılan nitelikli araştırmalar olduğunu ancak bunun "manifest" etmekten farklı olduğunu vurguladı.

KELİMEYİ ÜNLÜLER POPÜLERLEŞTİRDİ

Dünya genelinde çok sayıda ünlü isim, "manifest" kelimesini sıklıkla kullanarak, kelimenin özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla popülerleşmesini sağladı.

Dünyaca ünlü Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, haziranda Glastonbury Festivali'ndeki başrol performansını da içeren başarısını "manifest"e bağlamıştı. Lipa, "Manifesting, benim için büyük bir şey. Bir şeyleri dünyaya getirme fikrine çok inanıyorum. Bilinçaltında o şeylere doğru çalışıyorsunuz. Hiçbir şey çok büyük değil." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li olimpiyat şampiyonu jimnastikçi Simone Biles da gençlik yıllarında gelecekteki başarısını hayal ettiğini belirterek, kariyerini "manifest"ine dayandırmıştı.