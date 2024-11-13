Çamur volkanı patladı! O anlar saniye saniye kamerada
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Kasım 2024 13:12 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:17
Kolombiya'nın Tubor şehrinde bulunan San Jose de Mulatos çamur volkanında patlama meydana geldi. O anlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.
Kolombiya’nın Turbo kentinde bulunan San Jose de Mulatos çamur volkanında patlama meydana geldi. Volkandan yükselen yoğun duman ve ateş topu, paniğe yol açtı.
Yüzlerce bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı