Can simidi ve paletle Cebelitarık Boğazı'nı geçmeye çalıştı! Bir aile hayatını kurtardı

Malaga açıklarında geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Balear Adaları'na doğru yelken açan bir aile, denizde bir gariplik fark ettiler. İlk olarak uzakta bir deniz hayvanı olabileceğini düşünen aile, dürbünle incelediklerinde sudaki çırpınan bir insan olduğunu anladılar.

CAN SİMİDİ VE PALETLE AÇIK DENİZDEYDİ

Denizdeki kişiye doğru yelken açan aile, açık denizde palet, can yeleği ve dalgıç kıyafeti kullanarak Cebelitarık Boğazı'nı geçmeye çalışan kişiyi yelkenliye aldılar ve Deniz Kurtarma'ya haber verdiler.

BİTKİNDİ VE TİTRİYORDU

Bitkin ve titrediği açıkça görülen genç adam zar zor konuşuyordu. Genç adamın üzerine battaniyelerle örttüler ardından kuru giysiler, su ve yemek verdiler. Ardından genç kurtarma gemisine transfer edildi ve Malaga limanına götürüldü.

Marca'nın haberine göre, İspanya Kraliyet Yat Kaptanları Meclisi, genç adamın fiziksel durumunun iyi olduğunu, ancak yönünü kaybettiğini ve bitkinlik belirtileri gösterdiğini doğruladı.