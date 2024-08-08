Canı her sıkıldığında eline telefonu aldı: Polisi bin 307 kez aradı, tutuklandı

08 Ağustos 2024 09:52 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:10

Alkollü sürücü polisi ikna etmek için dakikalarca ağladı! Yine de ehliyetini kaptırdı

Alkollü sürücü polisi ikna etmek için dakikalarca ağladı! Yine de ehliyetini kaptırdı

Japonya'nın Saitama eyaletindeki Kawaguchi şehrinde akıl almaz bir olay yaşandı. 69 yaşındaki Yoshio Shimada isimli adam, şehirdeki bir polis karakolunu bir ay içinde tam 1.307 kez aradı.

ETMEDİĞİ HAKARET KALMADI

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Shimada 9 Temmuz'a kadar olan bir aylık süre içinde yaptığı aramalarda, kendisine cevap veren memurlara “Kovuldun”, “Vergi hırsızı”, “Aptal” ve “Beni tutuklayın” gibi ifadeler kullandı.

ÖNCEDEN DE POLİS TARAFINDAN UYARILMIŞ

Tutuklanan yaşlı adam polise verdiği ifadede “Sanırım çok fazla aradım” diyerek suçlamaları kabul etti. Shimada'nın, daha önce de benzer rahatsız edici aramalar konusunda polis tarafından uyarıldığı belirtildi.