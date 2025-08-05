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 | Berkay Alptekin

Sırp bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi! 'Durumu oldukça ciddi'

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, canlı yayın sırasında beyin kanaması geçirdi. Sabah saatlerinde katıldığı bir TV programı sırasında aniden fenalaşan Glisic, hastaneye kaldırılırken, canlı yayın yarıda kesildi. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada, bakanın durumunun 'oldukça ciddi' olduğu belirtildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 14:25

ulusal medyasında yer alan haberlerde, Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic'in, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına konuk olduğu belirtildi.

Glisic'in program sırasında fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi." ifadelerine yer verdi.

Sırp bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi! 'Durumu oldukça ciddi'

"SAĞLAM DUR, VAZGEÇMEK YOK"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisic'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.

Sırp bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi! 'Durumu oldukça ciddi'
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ETİKETLER
#beyin kanaması
#sırbistan
#Polİtİka
#Sağlık
#Darko Glisic
#Kamu Yatırımları Bakanı
#Dünya
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