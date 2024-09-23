Canlı yayında ceset bulan YouTube fenomenlerine para ödülü! Polis gerçekleri ortaya çıkardı

23 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:38

YouTuber Fred ve Sheila McCoy çifti, ABD'nin Kentucky eyaletinde canlı yayın sırasında ceset buldular. Fenomenler, akbabaları takibe aldılar, ormanlık alanda 32 yaşındaki Joseph Couch'a ait cansız bedene ulaştılar.

YouTube​ fenomenleri Fred ve Sehila McCoy çifti, canlı yayın​ açtıkları sırada üstlerinde dolaşan akbabaları takibe aldılar. Yırtıcı kuşların ormanlık alana yönelmesinin ardından takibi bırakmayan ikili, kötü bir koku aldıklarını söyleyerek ilerlemeye devam ettiler. Fenomenler, bir süre sonra bir cesetle karşı karşıya kaldılar.

YOUTUBE CANLI YAYININDA CESET​

YouTube canlı yayınında bulunan cesedin 32 yaşındaki Joseph Couch'a ait olduğu anlaşıldı. Polis, konu üzerine basın toplantısı düzenledi. Cesedin, ''Hatfield McCoy Müzesi Maceraları'' adlı YouTube kanalından yapılan yayın sırasında bulunduğunu duyurdu.

Polis, bulunduğunda çürümeye başlayan cesedin 32 yaşındaki Joseph Couch'a ait olduğunu düşündüklerini ve cesedin üzerindeki kıyafetlerin şüphelinin eşkaline uyduğunu açıkladı.

5 KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Couch'un, iki kişinin yaralanmasına yol açan bir kazaya sebebiyet verdiği ve bir kişiyi yüzünden olmak üzere toplamda 5 kişiyi vurarak yaraladığı iddia edilmişti.

Yapılan aramalarda, Couch'un adına kayıtlı gümüş renkli bir SUV model araç ve terk edilmiş bir AR-15 tüfeği ele geçirildi. Cesedin adli tıbba gönderildiği, ölüm nedeninin ve resmi kimlik tespitinin yapılacağı belirtildi.

YOUTUBE FENOMENLERİNE PARA ÖDÜLÜ

Öte yandan YouTube kanalının sahibi Fred ve Sheila McCoy çifti, Kentucky eyalet polisi ve suçla mücadele derneğinin yanı sıra özel bir bir bağışçıdan toplamda 25 bin dolar (yaklaşık 852 bin TL) ödüle layık görüldü.