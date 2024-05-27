Canlı yayında üst düzey askerden 3 Avrupa ülkesini 'işgal' çağrısı

27 May 2024 09:11 - Güncelleme : 27 May 2024 09:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi 2 yılı aşkın süredir şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Binlerce kişi savaşta hayatını kaybetti, Rusya ise savaş suçu işlemekten vazgeçmedi. Halen sivillerin hedef olduğu savaşa dair Rus Tümgeneral Nikolay Plotnikov'un sözleri ise herkesi dehşete düşürdü.

Rus devlet televizyonuna çıkan Tümgeneral Plotnikov, Putin'in "Lenin ve Stalin'in tarihi hatalarını" düzeltmesi gerektiğini söyleyerek bazı Avrupa ülkelerini işgal etmesi gerektiğini söyledi.

3 AVRUPA ÜLKESİ HEDEFTE

Avrupa'daki bazı şehirlerin Rusya ile bağlantısı olduğunu söyleyen Plotnikov, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus topraklarına katılması gerektiğini söyledi.

Tümgeneral Plotnikov'un söz ettiği ülkeler ise aynı zamanda NATO üyesi ülkeler.

''UKRAYNA'YI DESTEKLERLERSE SONUÇLARINA KATLANIRLAR''

Ordudaki görevinin yanı sıra siyasal uzman ve akademisyen olarak da çalışan Plotnikov, "Bu ülkelerdeki insanların Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmaları gerek yoksa sonuçlarına katlanırlar" dedi.

Eğer Rusya, bu ülkelere saldırırsa NATO'nun 5'inci maddesi uyarınca diğer NATO ülkelerinin Rusya'ya misilleme yapma seçeneği bulunuyor.