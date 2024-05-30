Cansız bedeninin bulunduğu yer ölüm riskli! Kimse almaya cesaret edemiyor

30 May 2024 16:33 - Güncelleme : 30 May 2024 17:03

Joshua Cheruiyot Kirui, birçok dağcının hayali olan Everest Dağı'na tırmanırken hayatını kaybetti. Bir ilke imza atmak için çıktığı yolda hayatını kaybeden 40 yaşındaki dağcı, ekstra oksijen desteği olmadan Everest'e tırmanan ilk Afrikalı olmaya çalışıyordu.

ZİRVENİN 48 METRE ALTINDAKİ YARIĞA DÜŞTÜ

Cesur bir girişimde hayatını kaybeden dağcı Kirui, Nepalli rehberiyle birlikte 8 bin 849 metrelik zirvenin yaklaşık 48 metre altında bir yarığa düştü.

Kirui'nin ailesi, cesedinin bu kadar yüksek bir yerden alınmasının kurtarma ekibi için çok riskli olacağını söyledi.

KURTARMA EKİBİ İÇİN DE RİSKLİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cesedinin bu kadar yüksekten çıkarılması kurtarma ekibi için riskli olabilir, aile herhangi bir hayatın tehlikeye atılmasını istemiyor. Ulaşmaya çalıştığı zirveye en yakın yerde kalmak onun ruhunun da huzur bulmasını sağlayacak. Cheruiyot'un dağlara karşı derin bir sevgisi vardı ve karşılığında onlar da onu sevdi. Biz onun en mutlu olduğu yerde dinlendiğini bilmekle teselli buluyoruz.''

EVEREST'TE YOL GÖSTERİCİ CESETLER

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'e tırmanmak, deneyimli dağcılar için bile son derece zor ve riskli kabul ediliyor. Dağda birçok cansız beden bulunuyor.

Tırmanış yapan dağcılar, yollarını yeşil botlu, mavi montlu gibi nitelendirilen cansız bedenlerle buluyor.