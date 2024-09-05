Çaresizlikten böbreklerini satmaya çalışıyorlar: Paraya ihtiyacım var bana DM'den ulaşın

05 Eylül 2024 17:25 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:45

Darbe ve iç savaşla gündeme gelen Myanmar'da yoksullukla mücadele edemeyen insanlar, organlarını satarak geçinmeye çalışıyor. Sosyal medya grupları üzerinden yasa dışı organ satışı ilanları gün geçtikçe artıyor.

Myanmar ordusunun darbeyle iktidarı ele geçirmesi üzerine ülkenin 54 milyonluk nüfusunun neredeyse yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) araştırmacıları, bu rakamın 2017'den bu yana iki katına çıktığını belirtti.

Cunta kontrolüne karşı silahlanan bazı gruplar savaşırken şiddet ülke çapında yayılmaya devam ediyor. Yabancı yatırımdaki düşüş, işsizlik ve temel malların maliyeti, çoğu insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağı oranlara geldi. Bu da insanları para kazanabilmeleri için farklı yollara itti.

HAYATLARININ DEĞERİ KALMADI

Böbreklerini satarak geçimlerini sağlamaya çalışan çaresiz insanlar, hayatlarını tehlikeye atarak büyük bir kumar oynuyor. Diğer böbreklerini kaybetme endişesi bir köşede dururken bir yandan da aldıkları parayla yetinmeye çalışıyorlar. En sonunda para tükenince ellerinde tek bir böbrekle ümitsizliğe sürükleniyorlar. Bu acı tablo, CNN'in haberiyle gün yüzüne çıktı.

Daha çok internet üzerinden yapılan organ ticaretinde, alıcılar ve satıcılar sıklıkla bağışçıları alıcılarla eşleştiren aracılar olan acentelerle çalışarak gerekli belgeleri sahtecilikle hazırlıyor ve ameliyat ayarlıyor. Satıcılar fakir ve alıcılar nispeten zengin olsa da her iki taraf da kendilerini zor durumdan kurtarabilmek için soluğu yasadışı organ pazarında alıyor.

27 YILDA SADECE 308 AMELİYAT BAŞARILI

Myanmar'da (Burma olarak da bilinir) çaresiz insanların organlarını Facebook'ta zengin insanlara pazarladığını ortaya çıktı. Ajanların yardımıyla, her iki ülkede de organ satışının yasadışı olduğu yasaları hiçe sayarak organ nakli için Hindistan'a gidiyorlar.

Myanmar'da iktidardaki cunta lideri Min Aung Hlaing'in ofisinden alınan bilgiye göre, 1995-2022 yılları arasında sadece 308 başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi.

CNN, en az üç Facebook grubunda organ satışı teklif eden paylaşımlar buldu ve organ ticaretiyle uğraşan (satıcılar, alıcılar ve acenteler dahil) 24 kişiyle görüşerek iç savaşla harap olmuş bir ülkede umutsuzluğun körüklediği yasa dışı bir endüstrinin iç işleyişini açığa çıkardı.

"PARAYA İHTİYACIM VAR, BANA DM'DEN ULAŞIN"

Facebook'ta insanların böbreklerini satmayı teklif ettiği grupların çoğu, böbrek hastalığı çeken hastaların ev ilaçları paylaşması ve doktor tavsiye etmesi için açılıyordu. Gelinen noktada son yıllarda ise organ satmayı teklif eden gönderilerin giderek daha yaygın hale gelmesiyle bu yasa dışı pazar gündeme geldi.

Gerçek ismini kullanmak istemeyen bir mağdurun diğer yüzlercesi gibi hazırladığı bir ilan aynı ise şu şekilde:

"Böbreğimi bağışlamak istiyorum. Kan grubum O. Kanser hastası olan ve ameliyat olması gereken teyzem için paraya ihtiyacım var. 26 yaşındayım ve içki içmiyorum. Bana DM'den ulaşın"