Çatılarda keskin nişancılar, sandıkta panik butonu, Beyaz Saray'a barikat... ABD'de üst düzey seçim güvenliği

05 Kasım 2024 11:07 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:36

ABD'de 60. başkanlık seçimi için üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Başkent Washington'da bazı binaların önüne çitler çekildi. Oy sayım merkezlerinin çevresine ve çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. İnsansız hava araçlarıyla (İHA) ise caddeler üzerinde devriyeler yapılıyor.

ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris'in başkanlık seçimi yarışında sona gelindi. Seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla oy kullanma ve sayım noktalarında üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. Ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.

SANDIKTA 'PANİK BUTONLARI'

Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı. Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı. Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı. Washington'da bazı binaların önlerine çit çekildi, bazı işyerleri kepenk indirdi.

SEÇİM GÖREVLİLERİ SİLAHLI SALDIRILARA KARŞI HAZIR!

Kampanya ofislerine yönelik artan bombalı saldırı tehdidi göz önünde bulundurularak peş peşe uyarılar yapıldı. Seçim görevlileri, silahlı saldırılara karşılık hazırlandı.

Washington eyaleti Ulusal Muhafızlarına, olası bir kargaşaya müdahale etmeleri için “hazırda bekleyin” talimatı verildi.

ABD'DE 'KAN DÖKÜLEBİLİR' UYARISI

Demokrat Partili Kongre üyesi Steve Cohen ise seçmenler arasında çatışmaların yaşanabileceği, ülkede bu sebeple 'kan dökülebileceği' uyarısında bulundu. Cohen, Kamala Harris'in, Donald Trump'ı yenmesi durumunda, ''Trump hiçbir şekilde durmayacak. Mahkemeye gidecek. Kongre binası saldırısını tekrarlayacak" dedi.

SEÇİM ÖNCESİ BOMBALI SALDIRI ALARMI!

ABD'nin 60. başkanını seçeceği son günde bomba alarmı verildi. Tennesse eyaletinde bir kişi, büyük bir elektrik dağıtım santraline saldırı planlamakla suçlandı ve gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nasville şehrinde saldırı hazırlığında olan sağcı gruplarla bağlantısı olduğu anlaşılan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

Philippi'nin ABD'de toplumun tamamen çökmesini isteyen 'hızlandırmacılık' adı verilen aşırı bir ideolojiyi yaymak için saldırı planladığı iddia edildi.

Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.

ABD'DE KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" suçlarıyla Trump'ı suçlamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince hazırlanan ve Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2021'de Biden'a bırakan Trump, 13 Şubat 2021'de Senatoda yapılan oylamada hakkındaki suçlamadan aklanmıştı.