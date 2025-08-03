Çeçen lider Kadirov intihara mı kalkıştı? Şoke eden iddialar, 'tuhaf video' tartışmaları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde tatil yapan Çeçen lider Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde boğulma tehlikesi atlattı. Kadirov, özel bir hastaneye kaldırıldı ve tedavi edildi. The Moscow Times ise Bodrum'da yaşanan boğulma olayının oldukça 'kafa karıştırıcı' olduğunu vurguladığı bir haber yayımladı ve Kadirov'un intihar girişiminde bulunmuş olabileceği öne sürüldü.

Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Kadirov'un yüzerken yaşadığı zorluklar nedeniyle neredeyse boğulduğu anlatıldı. O anda Çeçen liderin yanında korumalarının olmamasına dikkat çekildi. Kadirov'un yerel görevliler tarafından kurtarıldığı vurgulandı.

Bu haberin ardından Kadirov'un intihar girişiminde bulunmuş olabileceği öne sürüldü. Son zamanlarda sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Kadirov hakkında açıklamalarda bulunan Rus jeopolitik uzmanı Mark Galeotti ise olayın ilginçliğini şu sözlerle açıkladı:

''Kadirov'la ilgili her şey eksantrik. Bu kadar çok silahı varken kendini boğarak intihara teşebbüs etmesi fikri tuhaf. Muhafızlarını bırakıp sadece bir dalış yapmak için ayrıldığı versiyonu da aynı derecede tuhaf. Dürüst olmak gerekirse, neye inanacağımı bilmiyorum ve sağlam bir fikri olabilecek tanıdığım hiç kimse de bilmiyor.''

YENİ VİDEOSU DA KAFA KARIŞTIRDI

Rusya'da Facebook'un muadili olarak bilinen VKontakte'de paylaşılan 20 saniyelik videoda Kadirov, antrenman yaparken ve bir egzersiz bisikletine binerken görülüyor.

Mavi bir spor kıyafet giyen Kadirov, "Şimdi ciddi antrenman yapmaya yeniden başlıyoruz. Son zamanlarda çok antrenman yapamıyordum" dedi.

Kamera arkasından biri ise, "Sen sadece ara verdin patron. Kasların iyileşiyor. Antrenman şimdi daha iyi olacak" derken duyuluyor.

YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ MÜ?

Videonun yayınlanmasından sonra sosyal medyada ise yeni bir tartışmalara neden oldu. Görüntülerde herhangi bir tarih olmaması ya da resmi bir açıklama yapılmaması videonun gerçek olmadığına dair yorumlar yapılmasına sebep oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları videonun yapay zeka ile yapılmış olabileceğine dair iddialar ortaya attı.