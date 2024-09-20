Çeçen lider Ramazan Kadirov, artık Elon Musk için eskisi gibi düşünmüyor! Cybertruck hayal kırıklığı oluşturdu

20 Eylül 2024 11:34 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:07

Elon Musk'ın kendisine Cybertruck hediye ettiğini söyleyerek, Tesla CEO'sunu övgülere boğan Çeçen lider Ramazan Kadirov artık eskisi gibi düşünmüyor. Cyberturck'a bir makineli tüfek yerleştirerek adeta bir silaha dönüştüren Kadirov'un oyuncağı devre dışı kaldı. Kadirov, Elon Musk'a sitem etti.

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Rus ldier Vladimir Putin ile yakınlığıyla bilinen Çeçenistan​ lideri Ramazan Kadirov​, Elon Musk​'a sitem etti. Geçtiğimiz haftalarda Musk'ın kendisine Cybertruck​ hediye ettiğini iddia eden Kadirov, Musk'ı övgülere boğdu. Tesla​ CEO'su ise Çeçen liderin hediye iddiasını yalanladı. Son olarak ise Elon Musk, Kadirov'un yeni oyuncağı Cybertruck'ı devre dışı bıraktı. Kadirov, açtı ağzını yumdu gözünü.

CYBERTRUCK'I DEVRE DIŞI BIRAKTI

Mesajlaşma uygulaması Telegram'dan paylaşım yapan Kadirov, Elon Musk'ın Cybertruck'ı uzaktan devre dışı bıraktığını, ''Yaptığı hiç hoş bir şey değil. Kalbinin derinliklerinden gelen pahalı hediyeler veriyor, sonra da onları uzaktan devre dışı bırakıyor.'' diyerek isyankar bir şekilde duyurdu.

CYBERTRUCK'A TÜFEK YERLEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz ağustos ayında Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın üretimi olan Cybertruck aracının hediye edildiğini iddia eden Kadirov, sosyal medyada gövde gösterisi yapmıştı. Cybertruck aracının üzerine bir makineli tüfek yerleştiren Kadirov, direksiyona geçtiği anların videosunu sosyal medya hesabı X'ten paylaşmıştı. Musk'ı öve öve bitiremeyen Kadirov, "Modern zamanların en güçlü dahisi" yorumunu yapmıştı.

KADİROV, ELON MUSK'I ÇEÇENİSTAN'A ÇAĞIRMIŞTI

Fiyatı 150 bin dolar yani 5 milyon TL değerinde olan Cybertruck'la video çektiği sırada Çeçen lider, Musk'ı Çeçenistan'a davet etmişti. Çeçen lider, paylaşımına ise şunları yazmıştı:

''Saygın Elon Musk'tan bir siber kamyon Tesla aldık. Yeni teknolojiyi test etmekten mutluluk duydum ve kişisel olarak buna "Siber Canavar" denmesinin bir nedenden dolayı olduğuna ikna oldum. Gerçek bir yenilmez ve hızlı hayvan. Mükemmel hız geliştiren ve engelleri aşan manevra kabiliyeti yüksek bir araba.''

Ayrıca 47 yaşındaki Çeçen lider, Cybertruck'ı Ukrayna cephesinde kullandıklarını ve aracın "müthiş performans sergilediğini" de savunmuştu.

Elon Musk'ın ''Harika bir adam'' olduğunu söyleyen Kadirov, şükranlarını sunmuş, Cybertruck'ın dünyanın en iyi arabalarından olduğunu söylemişti. Hatta ''Bu makineye kelimenin tam anlamıyla aşık oldum'' ifadelerini kullanmıştı.