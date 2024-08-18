Çeçen lider Ramazan Kadirov Cybertruck'a tüfek takıp, gövde gösterisi yaptı! Elon Musk'ı öve öve bitiremedi

18 Ağustos 2024 12:33 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 12:51

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle ön plana çıkan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak nitelendirilen Çeçen lider Ramazan Kadirov, bu kez Cybertruck ile gündem oldu. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın üretimi olan Cybertruck aracından satın alan Kadirov, sosyal medyada gövde gösterisi yaptı.

KADİROV'DAN CYBERTRUCK'LI GÖSTERİ

Cybertruck aracının üzerine bir makineli tüfek yerleştiren Kadirov, direksiyona geçtiği anların videosunu sosyal medya hesabı x'ten paylaştı. Musk'ı öve öve bitiremeyen Kadirov, "Modern zamanların en güçlü dahisi" yorumunu yaptı.

ELON MUSK'I ÇEÇENİSTAN'A DAVET ETTİ

Fiyatı 150 bin dolar yani 5 milyon TL değerinde olan Cybertruck'la videosunu sosyal medya platformu X'te yayımlayan Kadirov, Elon Musk'ı Çeçenistan'a davet etti. Çeçen lider, paylaşımına şunları yazdı:

''Saygın Elon Musk'tan bir siber kamyon Tesla aldık. Yeni teknolojiyi test etmekten mutluluk duydum ve kişisel olarak buna "Siber Canavar" denmesinin bir nedenden dolayı olduğuna ikna oldum. Gerçek bir yenilmez ve hızlı hayvan. Mükemmel hız geliştiren ve engelleri aşan manevra kabiliyeti yüksek bir araba.''

''CYBERTRUCK ASKERİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK''

''Çok konforlu bir araba. Bu mükemmel özelliklere dayanarak siber kamyon, uygun koşullarda ihtiyaç duyulacağı Kuzeydoğu Askeri Bölge'ye yakında gönderilecek. Bu "canavarın" askerlerimize birçok fayda sağlayacağından eminim.''

''ELON MUSK HARİKA ADAM''

''Elon Musk'a en içten şükranlarımı sunuyorum! Bu elbette çağımızın en güçlü dehası ve uzmanıdır. Harika adam! Siber kamyonun güçlü bir proje olduğu ortaya çıktı. Şüphesiz dünyanın en iyi arabalarından biri! Bu makineye kelimenin tam anlamıyla aşık oldum.''

''Elon, teşekkür ederim! Grozni'ye gelin, sizi en değerli konuğum olarak kabul edeceğim! Rusya Dışişleri Bakanlığımızın böyle bir geziye karşı çıkacağını düşünmüyorum. Ve elbette SVO'nun tamamlanmasına katkı sağlayacak yeni gelişmelerinizi de bekliyoruz.''