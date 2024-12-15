Çeçen lider Ramazan Kadirov'a suikast iddiası! Ukrayna İHA'sı karargahı böyle vurdu

15 Aralık 2024 17:13 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 17:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a suikast gitişiminde bulunulduğu iddia edildi. Ukrayna'dan gönderilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile Kadirov'a saldırı düzenlendiği belirtildi. İHA'nın Kadirov'un askeri karargahını vurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri Rus lider Vladimir Putin​'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan​ lideri Ramazan Kadirov bu kez kendi hedef oldu. Son günlerde Ukrayna​'nın hedef aldığı Çeçenistan'da bu kez hedefin Kadirov olduğu iddia edildi. Saldırı ise Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir askeri karargaha yapıldı.

BU KEZ HEDEFTE KADİROV VAR

Ukrayna'nın Dnipro şehrinden gönderilen bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) Kadirov'un karargahını vurduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde, bir İHA'nın binayı hedef aldığı ve patlamaya neden olduğu anlar yer aldı.

İHA'nın hedefinde ise Çeçen lider Ramazan Kadirov'un olduğu öne sürüldü. Yerel halk, en az 5 patlama sesi duyulduğunu ifade etti.

Çeçenistan'dan saldırıya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

UKRAYNA, ÇEÇENİSTAN'I VURMAYA BAŞLADI

Ukrayna'nın birkaç gün arayla Çeçenistan'ı hedef alması, ''savaşı Çeçen topraklarına taşımak istemesi'' olarak yorumlandı. Öte yandan Ukrayna, geçtiğimiz günlerde de Çeçenistan'da polis kışlasını hedef almış, Kadirov, ''Kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Dört nöbetçi hafif yaralandı.'' açıklamasında bulunmuştu.