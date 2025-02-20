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 | Berkay Alptekin

Çekya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı! 2 ölü

Avrupa ülkesi Çekya’nın Hradec Kralove şehrinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 16 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 13:53

Çekya'nın Hradec Kralove şehrindeki bir alışveriş merkezine bıçaklı saldırı düzenlendi. Başkent Prag'ın 110 kilometre doğusundaki Hradec Kralove şehrinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, olaydan kısa bir süre sonra 16 yaşındaki Çek vatandaşı saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

"CİDDİ YARALANMALARA MARUZ KALDILAR"

Çekya polisi tarafından yapılan açıklamada, "İhbardan sonraki birkaç dakika içinde olay yerinde olmamıza rağmen, her 2 kurban da müdahale ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayacak kadar ciddi yaralanmalara maruz kaldı" ifadelerine yer verildi.
Saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Almanya'daki araçlı saldırı olayında ne olmuştu?
Saldırı, akşam saatlerinde Noel pazarının en yoğun olduğu anda gerçekleşti. Siyah renkli bir BMW araçla yaklaşan Talib el-Abdulmuhsin, aracını kalabalığın üzerine sürerek 400 metre boyunca insanlara çarptı.
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