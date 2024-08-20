Çekya'dan Putin'i kızdıracak hamle! Rus paralarıyla Ukrayna'ya silah alacaklar!

20 Ağustos 2024 14:16 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 14:16

Çek Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Çekya'nın Avrupa Birliği'nde dondurulan Rus varlıklarından elde edilen faizin bir kısmını Ukrayna'ya daha fazla büyük kalibreli mühimmat satın almak için kullanacağını duyurdu.

Batılı ülkeler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana Rusya'nın devlet varlıklarını yaklaşık 300 milyar doları dondurmuştu.

AB KARAR ALMIŞTI

AB ülkeleri, Rus merkez bankası tarafından satın alınan tahviller ve diğer menkul kıymetler de dahil olmak üzere varlıkların faizini alıyor ve bunları, Rusya işgaliyle mücadele eden Ukrayna'ya yardım amaçlı bir AB fonuna yatırıyor. AB hükümetleri Haziran ayında varlıklardan elde edilen 1,4 milyar euroluk kârı, silah satın almak ve Ukrayna'yı desteklemenin diğer yollarına ödeme yapmak için kullanmaya karar verdi.

TOPÇU MÜHİMMATI SATIN ALACAKLAR

Reuters'ın haberine göre Çek Savunma Bakanlığı, paranın bir kısmının, Batılı ortaklardan gelen parayla dünyanın dört bir yanından Ukrayna'ya topçu mühimmatı satın alınmasına yönelik bir çaba için kullanılacağını duyurdu. Çek yetkililer, Ukrayna'nın girişim kapsamındaki ilk sevkiyatı Haziran ayında aldığını ve teslimatların her ay devam ettiğini söyledi.

"EŞSİZ BİR FIRSAT" DİYE DUYURDULAR

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bu, Ukrayna'yı hızlı ve etkili bir şekilde desteklemek için eşsiz bir fırsattır" dedi.

Kremlin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen faizin Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak için kullanılması planını "hırsızlık" olarak nitelendirdi ve olaya karışan herkese karşı yasal işlem başlatacağını söyledi.