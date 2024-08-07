Çelik Kubbe, Yunanların dikkatinde! Türkiye'nin dev savunma projesi manşetlerde

07 Ağustos 2024 11:08 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:08

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği toplantı büyük yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenen Komite'de katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden "Çelik Kubbe" projesinin startı verildi.

ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.

YUNAN BASININ MANŞETLERİ: ÇELİK KUBBE!

Hayata geçtiğinde jeopolitik açıdan zorlu bir coğrafyada bulunan Türkiye'ye güvenlik açsından büyük bir avantaj sağlayacak sistem, Yunanistan basınında da büyük ilgi gördü.

Gazeteler ve internet siteleri gelişmeyi manşetten duyururken, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gerçekleştirdiği toplantının tüm detayları paylaşıldı.

TÜRKİYE NE HAZIRLIYOR?

İşte Yunan basınından öne çıkan başlıklar:

ErtNews: Erdoğan kendi "Çelik Kubbesini" hazırlıyor.

News24/7: Erdoğan'ın Çelik Kubbesi: Türkiye ne hazırlıyor?

Skai: Türkiye entegre hava savunmasının "çelik kubbesini" planlıyor

Politic: Türkiye entegre uçaksavar sistemi planlıyor.

Naftemporiki: Türkiye: "Çelik Kubbe" Adlı Hava Savunma Sistemi Tasarlanıyor