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Cenaze namazı sırasında kıpırdayan kefen gerçeği ortaya çıkardı! Herkes şoke oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:59
Cenaze namazı sırasında kıpırdayan kefen gerçeği ortaya çıkardı! Herkes şoke oldu

İsrail'in Gazze'de katliamları sürerken 13 yaşındaki Muhammed iki kez bombaların hedefi oldu. Ailesi, öldüğünü zannedip cenaze namazı kılacağı sırada kefenin içinde hareket etti. 

İsrail, 11 aydır Gazze'ye bombalar yağdırıyor. Şimdiye kadar 40 bin 878 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Vesim Muhammed'de iki kez İsrail'in ölümcül bombalarının hedefi oldu. İsrail ordusunun Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlediği saldırıda babasını kaybeden Muhammed, hastaneye sevk edilirken ikinci kez bombaların altında kaldı.

Cenaze namazı sırasında kıpırdayan kefen gerçeği ortaya çıkardı! Herkes şoke oldu - 1. Resim

KEFENİN İÇİNDE BİR KIPIRDANMA OLDU

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yetiştirilen Muhammed'in hayatını kaybettiği düşünüldü. Muhammed için cenaze namazı kılınırken kefenin içinde bir kıpırdanma fark edildi. Muhammed'in hareket etmesiyle yaşadığı anlaşıldı. 

Hayatta olduğu anlaşılan Muhammed, yeniden hastaneye götürüldüğünde ise İsrail ordusu hastaneyi bastı. Muhammed, bu baskında sol göğsünden vuruldu. 

Cenaze namazı sırasında kıpırdayan kefen gerçeği ortaya çıkardı! Herkes şoke oldu - 2. Resim

''SESLERİ DUYDUM, CEVAP VEREMEDİM''

Muhammed, kendine geldiğinde, öldüğü zannedildiği sırada sesleri duyabildiğini fakat cevap veremediğini söyledi. Cenaze namazı kılınırken kefenin yüz kısmını aralamak için tüm gücünü kullandığını anlattı. 

Saldırılar sonucunda bir bacağını kaybeden Muhammed şimdilerde sığındıkları çadırda ailesiyle beraber yaşam mücadelesi veriyor. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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