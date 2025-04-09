Cenaze töreni faciaya dönüştü: Tabutu mezara sokarken hepsi mezara girdi

ABD'nin Philadelphia şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kalp komplikasyonları sonucu hayatını kaybeden bir adamın cenazesinde tabutu taşıyan kişiler, tabut ile mezara düştü.

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde kalp komplikasyonları sonucu hayatını kaybeden Benjamin Aviles'in cenaze töreni sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Tabut, taşıyan kişiler aracılığıyla mezara indirilirken taşıyıcı kişilerin bastığı platform aniden çöktü. Çökmenin etkisiyle tabut ve taşıyıcılar mezara düştü.



The Sun'ın haberine göre, kazayı en ağır şekilde Aviles'in oğlu Benjamin Jr. yaşadı. Diğer tabut taşıyıcılarının da bacak, el ve sırt bölgelerinde hafif yaralanmalar olduğu açıklandı.

Hiçbir yaralanmanın ciddi bir soruna sebebiyet vermediği ve hepsinin tamamen iyileşmesinin beklendiği de bildirildi.

"TÖREN YARIM KALDI, HİÇBİR ŞEY DÜZGÜN YAPILMADI"

Öte yandan Aviles'in üvey kızı Maribelle Rodriguez, olayın ardından yerel basına yaptığı açıklamada platformun çürük ve ıslak olduğunu, kazanın ihmalden kaynaklandığını ileri sürerek, "Tabut, oğlunun üzerine düştü. Yüzü çamura gömülü şekilde bayılmıştı. Platform titreşiyordu, ahşap parçalar sırılsıklam ve dengesizdi. Mezarlık ve cenaze evi sorumluluğunu kabul etmeli, özür dilemeli ve aileye bir telafide bulunmalı. Tören yarım kaldı, hiçbir şey düzgün yapılmadı." ifadelerine yer verdi.