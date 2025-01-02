Cenaze töreninde kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar anbean kaydedildi

02 Ocak 2025 15:26 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:44

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Harlesden bölgesinde yer alan bir kilisenin önünde 40'lı yaşlardaki bir kadın, vefat eden yaşlı bir arkadaşı için anma törenine katılmıştı. Kilise önünde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu. O anlar anbean kaydedilirken, polis yaşanan olayla ilgili bilgi istiyor.

Son dakika | Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika | Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

İngiltere'nin başkenti Londra​'nın Harlesden bölgesindeki River of Life Elim Pentecostal Kilisesi'nin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kurban, vefat eden yaşlı bir arkadaşı için katıldığı anma töreni sırasında kurşun yağmuruna tutuldu. Şok edici olaya ait görüntüler çevredeki evlerin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bir arabanın kilisenin önünde konuşan bir grup insanın yanına yavaşça yanaştığı, daha sonra silah seslerinin geldiği duyuluyor. Silah sesleri sonrası hemen kaçışan insanların dehşet verici çığlıkları arasında toplam 7 el silah sesi duyuluyor.

Meydana gelen silahlı saldırıda 40'lı yaşlarındaki bir kadın hayatını kaybederken, 30'lu yaşlardaki iki erkeğin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

"O HEPİMİZİN HAYATINDA BİR IŞIKTI"

Hayatını kaybeden 40'lı yaşlardaki kadını "parlak" bir insan olarak tanımlayan bir arkadaşı, "O hepimizin hayatında bir ışıktı. Çocuklarını çok severdi ve onlara mutlu bir yaşam sunmak için çok çalışırdı." ifadelerine yer verdi.

İsmini vermek istemeyen bir bölge sakini, vurulma olayını duyduğunda kilisede olduğunu aktararak, "Dışarıya baktım ve ortalık karmakarışıktı." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Kuzey Batı Komuta Birimi'nden Başkomiser Tony Josephs yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Bu gerçekten şok edici bir olay ve bunun yerel toplumda ve Londra genelinde oluşturduğu endişeyi anlıyorum. İnsanlara, deneyimli dedektiflerden oluşan bir ekibin dün geceki olayları bir araya getirmek ve bu iğrenç şiddet eyleminden kimin sorumlu olduğunu tespit etmek için hızla çalıştığı konusunda güvence vermek istiyorum.

Ateş edildiği sırada Gifford Close'da ya da çevresinde bulunuyorsanız ya da sorumlular hakkında herhangi bir bilginiz varsa lütfen bizimle temasa geçin. Bir aile yıkıma uğradı ve onlara cevap verebilmek için birlikte çalışmamız gerekiyor."