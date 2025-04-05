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 | Berkay Alptekin

Cenazeye katılanlar şoke oldu! Ölen adamın cesedini düşmanları ateşe verdi

Brezilya'nın Trairi kentinde bir çete üyesinin cenaze töreni, akıllara durgunluk veren bir olaya sebep oldu. Rakip çete mensupları cenaze törenini basarak ölen kişinin cesedini ateşe verdi.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 10:27

Brezilya'nın Kuzey Doğu bölgesinde yer alan Trairi kentinde geçtiğimiz Salı günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çete üyesinin cenaze töreni, rakip çete mensuplarının saldırısına uğradı.

Yerel polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ölen kişi önceki gün polis ile çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti. Ölen kişi ve yaklaşık 10 çete üyesi, rakip bir gruba pusu kurmaya hazırlanırken polis tarafından fark edilmiş, çıkan çatışmada üç çete üyesi hayatını kaybetmişti.

Cenazeye katılanlar şoke oldu! Ölen adamın cesedini düşmanları ateşe verdi

ÖNCE TEHDİT ETTİLER SONRA ATEŞE VERDİLER

Brezilya merkezli haber merkezi Portal do Generoso'un haberine göre, Cenaze törenini basan dört kişi, törene katılanları tehdit ettikten sonra tabutu ateşe verdi. Yangın sırasında saldırganlardan biri yüzünden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, 18 yaşındaki bu şüpheliyi ve diğer üç zanlıyı aynı gün içinde yakaladı.

Güvenlik güçleri sözcüsü, "Bölgede çete şiddeti giderek artıyor. Bu tür olaylar toplumda büyük korku yaratıyor" ifadelerine yer verdi.

Cenazeye katılanlar şoke oldu! Ölen adamın cesedini düşmanları ateşe verdi

YEREL HALK ENDİŞE İÇİNDE

Şu ana kadar sadece yakalanan 18 yaşındaki genç, "ölü bedene saygısızlık", "kundakçılık", "organize suça karışma" ve "çocukları suça teşvik" suçlamalarıyla resmen suçlandı. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Bölgede son aylarda çete savaşları nedeniyle artan şiddet olayları, yerel halkı endişelendiriyor. Yetkililer, bölgede güvenliği sağlamak için ek önlemler alındığını açıkladı.

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