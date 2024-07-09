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CENTCOM duyurdu: Ortak Deniz Kuvvetleri komutanlığı Mısır’a devredildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Temmuz 2024 00:36 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 00:36
CENTCOM duyurdu: Ortak Deniz Kuvvetleri komutanlığı Mısır’a devredildi!

CENTCOM, Ortak Deniz Kuvvetleri 154. Görev Gücü komutanlığını Mısır donanmasının devraldığını bildirdi. Mısır'ın söz konusu komutanlığı alan üçüncü ülke olduğuna dikkat çekildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Mısır donanmasının, Orta Doğu'da çok uluslu deniz eğitimlerini icra eden 154. Görev Gücü komutanlığını üstlendiğini bildirdi.

MISIR 2. ÜLKE OLDU

CENTCOM'un X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mısırlı Tuğamiral Heysem Halil'in Ortak Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 154. Görev Gücü komutanlığını üstlenmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Orta Deniz Kuvvetlerine bağlı 154. Görev Gücü'nün Mayıs 2023'te kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Mısır'ın söz konusu komutanlığı alan üçüncü ülke olduğuna işaret edildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Mısır donanmasının, 30 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'daki Ortak Deniz Kuvvetlerinin merkezinde düzenlenen törenle 154. Görev Gücü komutanlığını devraldığı hatırlatılan açıklamada ayrıca, 154. Görev Gücü komutanlığı görevlerini tamamlayan Ürdün Kraliyet Donanması Komutanı Albay Eymen en-Naimat ve ekibine teşekkür edildi.

Ortak Deniz Kuvvetlerine bağlı 154. Görev Gücü, Orta Doğu'da çok uluslu denizcilik eğitimlerinde önemli rol oynuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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