Cepheye gitmek yerine firar ettiler! Fransa'nın yetiştirdiği Ukraynalı askerler artık yok

07 Ocak 2025 14:21 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:17

Fransa basınında çıkan haberlerde Fransa'da eğitim alan Ukraynalı askerlerin cepheye gitmeden önce firar ettiği ileri sürülmüştü. Fransa Savunma Bakanlığı, haberlerin basına yansıması üzerine, yaptığı açıklamada, "onlarca" askerin firar ettiğini doğruladı.

Kanlı Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü yılında da hız kesmeden devam ediyor. Savaş​ nedeniyle batılı devletlerin Ukrayna​'ya silah​ ve askeri eğitim desteği de devam ederken, 2 bin 300'ü Fransa'da eğitim alan 4 bin 500 askerden oluşan Ukrayna tugayında "sorunlar" yaşandığı ve bazı askerlerin firar ettiği gündeme geldi.

Ulusal basının Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberlerde, "onlarca" askerin cepheye gitmeden firar ettiği doğrulandı. Savunma Bakanlığı yetkilisi, Fransa'da eğitim alsalar dahi bu askerlerin Ukrayna ordusu komutasında olduklarını, üstelik Fransa'da firar vakalarına ceza verilmediğini kaydetti.

Yetkili, "onlarca" olarak nitelediği firari askerin, ülkede eğitim alan Ukraynalı askerlerin sayısına kıyasla "oldukça az" olduğunu ifade etti.

1700 ASKERİN FİRAR ETTİĞİ BASINA YANSIMIŞTI

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Mikhailo Drapaty, bir kısmı Fransa'da eğitim alan askerlerden oluşan Ukrayna tugayında sorunlar yaşandığını ve bu sorunların çözülmekte olduğunu açıklamıştı. Komutan Drapaty, Fransa'da firar eden asker sayısının çok az olduğunu belirtmişti.

Ukrayna'da, 50'si Fransa'daki eğitimler sırasında olmak üzere 1700 askerin cepheye gitmeden firar ettiği haberleri basına yansımıştı.

Rusya​'ya karşı savaşan Ukrayna'ya destek veren batılı koalisyon güçleri savaşın başından bu yana Ukraynalı askerleri eğitiyor. Bu eğitimler kapsamında 30'dan fazla ülkede 100 bini aşkın Ukrayna askeri eğitim aldı.